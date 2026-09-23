Движение поездов на перегоне Двойная - Ельмут восстановлено





Накануне вечером, в 20:05, РЖД сообщили, что движение поездов на перегоне Двойная - Ельмут в Ростовской области удалось полностью восстановить.



Все необходимые ремонтные работы были завершены и движение по второму пути открыто. Все поезда следуют в штатном режиме, предпринимаются все возможные меры, чтобы они вошли в привычный график.



Известно, что на участке, где произошёл сход вагонов грузового состава, уложено 300 метров нового железнодорожного полотна, восстановлена работа контактной сети. Причины ЧП устанавливают правоохранители.