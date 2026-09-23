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Спорт

Первый матч на Спартакиаде народов России. Волгоград берёт верх над Москвой – 13:10

Спорт 23.09.2026 08:32
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23.09.2026 08:32


В Первоуральске (Свердловская область) во Дворце водных видов спорта проходит II Всероссийская Спартакиада народов России по летним видам спорта, приуроченная к Году единства народов России – водное поло. Соревнования проходят с 31 июля по 18 октября в 16 населённых пунктах семи регионов. Разыгрываются медали в 44 видах спорта среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста.

Турнир рассматривается как один из ключевых этапов отбора в национальную сборную, которая будет готовиться к Олимпийским играм 2028 года в Лос‑Анджелесе. Водное поло представлено двумя турнирами – женским и мужским.

В женском турнире Волгоградская область не участвовала: на Спартакиаду от региона была заявлена только мужская сборная, сформированная на базе «Спартака‑Волгоград». В структуре клубов Евразийской ватерпольной лиги женской ватерпольной команды в Волгоградской области нет, поэтому сборная не формировалась.

Соревнования проходят в двух группах. В группе А играют три команды: Волгоградская область, Москва и Санкт‑Петербург. В группе Б выясняют сильнейшего четыре коллектива: Республика Татарстан, Астраханская, Московская и Ростовская области. Победители группового этапа выходят в четвертьфиналы, далее следуют полуфиналы, финал и матч за 3‑е место.

В первом матче турнира сошлись сборные Москвы и Волгоградской области. Начало осталось за волгоградцами: Роман Усов сразу оформил хет‑трик, его почин поддержал Сергей Буланаев, отметившийся дублем. К середине второй четверти счёт был 6:2 – казалось, что исход встречи практически предрешён.

Однако ситуация кардинально изменилась, как только лидерам потребовалась передышка. Под конец третьего периода счёт сравнялся – 8:8. Лишь благодаря усилиям Романа Усова и Максима Шулева команды ушли на перерыв при счёте 10:8 в пользу волжан.

В четвёртом периоде завязалась равная борьба, в которой чуть успешнее оказались ватерполисты с берегов Волги. Существенную поддержку старожилам команды оказал дебютант Аскар Махиянов, удачно вписавшийся в игру. Итоговая победа на старте турнира – 13:10.

Сборная Волгоградской области – Сборная Москвы – 13:10 (4:2, 3:2, 3:4, 3:2)

22 сентября. Спартакиада народов России, 1-й тур.
Первоуральск. Дворец водных видов спорта.

Судьи: Николай Хрусталев (Севастополь), Александр Карузин (Дзержинск). 

Сборная Волгоградской области: Трусов – Еськов, Носаев, Власов, Усов (5), Шулев (1), Махиянов (3) – Буров, Буланаев (2), Андрюков, Чуксин (1), Жабкин, Шайхутдинов (1), Малахов. 

Сборная Москвы: Гудованый – Ганиев, Полухин (1), Коротков, Юфа (2), Егоров (1), Иванников (2) – Тишкин, Николаев (1), Онищенко, Кутузов (1), Иванов, Рябов, Древаль (2). 

Выигранные спринты: 4 – 0. 

5-метровые/голы: 2/2 – 2/1. 

Броски в створ: 24 – 23. 

Удаления: 8 – 9.

Начало турнира сложилось удачно для волгоградцев: команда проявила характер и умение дожимать соперника в напряжённой концовке. Впереди – принципиальный матч с командой Санкт‑Петербурга, который состоится 24 сентября. Победа в этой встрече гарантирует выход в плей‑офф с первого места в группе А.

Александр Веселовский
Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»

 

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