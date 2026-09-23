



Групповой этап киберфутбольного турнира набирает обороты: после двух туров в каждой группе уже видны и лидеры, и те, кому придётся выгрызать каждое очко. Главное впечатление от группового этапа – Волгоград представлен во всех четырёх группах, а сразу три волгоградские команды идут без потерь: ФФК «Ротор K.I.S.S. GROUP» в группе А, ФФК «Волгоград C.I.S.S. GROUP» и «Leti Stail» в группе В. Такой плотный и ровный результат – показатель серьёзной подготовки и конкуренции внутри региона. При этом даже те коллективы, у которых пока нет идеальных показателей, не выпадают из борьбы: «Политех» чередует крупные победы и поражения, а «МФК Гвардия» уже добыла своё первое очко. Впереди ещё один игровой день, чтобы изменить ситуацию, но стартовый отрезок волгоградцы точно могут занести себе в актив.



Группа А: флагман подтверждает статус

Действующий чемпион России, обладатель Кубка России 2025 и 2026 годов, победитель Фиджитал-игр 2025 – ФФК «Ротор K.I.S.S. GROUP» – посеян в группе А и пока полностью оправдывает статус фаворита. Две победы, 6 очков, делёжка первого места с ФК «Держава» (Тамбовская область), у которого тот же набор. «Ротор» уверенно разобрался с «Хищными бобрами» (Воронежская область) – 7:1, и удержал победу в напряжённом матче с «Юлай» (Татарстан) – 3:2. «Хищные бобры» занимают третью строчку с 3 очками, а АЗМК «Кастилья» (Краснодарский край) и «Юлай» пока без очков.

Группа В: два волгоградских коллектива в топ-2

Группа В – пожалуй, самая эффектная по счёту, и здесь сразу две волгоградские команды идут ноздря в ноздрю. ФФК «Волгоград C.I.S.S. GROUP» и «Leti Stail» делят лидерство с 6 очками каждая. Волгоградцы показали мощную результативность: 12:2 против «Два банана» (Тверская область) и 7:2 над ОмГПУ (Омская область). «Leti Stail» тоже не мелочился – 8:0 против тех же «Два банана» и волевая победа над «Старт-Алюмикой» (Республика Марий Эл) – 4:3. «Старт-Алюмика» держится на третьем месте с 3 очками, а «Два банана» и ОмГПУ пока без набранных баллов.

Группа С: «Политех» с заделом

В группе С волгоградский «Политех» идёт третьим с 3 очками, но картина не столь однозначна. Безоговорочный лидер – РФСО «Локомотив» (Москва) с 6 очками, именно он крупно переиграл «Политех» – 5:1. Зато волгоградцы не расклеились и ответили таким же разгромом «Территории спорта» – 6:1. Сборная Челябинской области, идущая второй, провела лишь один матч – у неё игра в запасе и пространство для манёвра. Сборная Удмуртии (1 матч, 0 очков) и «Территория спорта» (2 матча, 0 очков) пока замыкают таблицу.

Группа D: «Гвардия» набрала первое очко

Группа D выделяется тем, что именно здесь зафиксирована единственная ничья на всём турнире. МФК «Столица» (Москва) уверенно лидирует с 6 очками. ЛФК «Тише» (Московская область) идёт вторым с 4 очками – победа и та самая ничья 2:2 с волгоградской «Гвардией». «Гвардия» пока с 1 очком, а «Релита» (Московская область) остаётся без баллов.

Александр Веселовский

Фото: ФФК «Ротор K.I.S.S. GROUP»