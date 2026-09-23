Волгоградцам рассказали, кому повысят пенсии в октябре





В октябре 2026 года ряд категорий пенсионеров получит повышенные выплаты. Среди них – люди, впервые получившие I группу инвалидности, те, кому исполнилось 80 лет, а также обладатели «северного стажа» и пенсионеры, ухаживающие за нетрудоспособными родственниками.

Инвалиды I группы и 80-летние юбиляры

Повышенную выплату в октябре начислят пенсионерам, которым в сентябре впервые установили I группу инвалидности. Фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится – с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Такая же доплата положена тем, кому в сентябре исполнилось 80 лет.

Важно: доплату устанавливают только по одному из двух оснований. Если выплату уже удвоили из-за I группы инвалидности, то при достижении 80 лет её повторно не повысят. Обращаться в Соцфонд не нужно — перерасчёт произойдёт автоматически.

Пенсионеры, вышедшие на отдых

Повышенная пенсия придёт тем, кто недавно уволился. С 2016 по 2024 год пенсии работающих россиян индексировали по особым правилам: сумму повышали «на бумаге», но фактически выплачивали без учёта индексации. После увольнения пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций. Перерасчёт происходит автоматически с первого числа месяца, следующего за увольнением.

Северный стаж

Фиксированная выплата вырастет у тех, кто в сентябре набрал необходимый «северный стаж». За 15 и более лет работы в районах Крайнего Севера фиксированную часть повышают на 50%. Если стаж в приравненных местностях составляет от 20 лет – прибавка составит 30%. Условие: общий страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Сельские пенсионеры

Неработающим пенсионерам в сельской местности, у которых подтверждён стаж не менее 30 лет по профессиям из утверждённого перечня, фиксированную выплату повысят на 25% – 2 396,17 рубля. Если сведения о стаже уже есть в системе Соцфонда, заявление не потребуется. В противном случае нужно обратиться в фонд с трудовой книжкой и архивными справками.

Попечители

Доплату к пенсии могут получить пожилые люди, ухаживающие за нетрудоспособными близкими: детьми или внуками до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно). Размер доплаты за одного родственника – треть фиксированной выплаты (около 3 195 рублей), за двоих – примерно 6 390 рублей, за троих и более – 9 584,69 рубля. Надбавка положена как работающим, так и неработающим пенсионерам со страховой пенсией по старости или инвалидности.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году составляет 9 584 рубля 69 копеек. В октябре ряд категорий пенсионеров получит её в удвоенном или увеличенном размере. В большинстве случаев перерасчёт происходит автоматически, без заявлений.