В Волгоградской области стартовал финал «Семейной зарницы»





На базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» начался финал второго сезона Всероссийской игры «Семейная зарница». В нём участвуют более 330 человек из разных регионов России, а Волгоградскую область представляет семья Скороходовых из Киквидзенского района.

Соревнования продлятся до 30 сентября. Для финалистов подготовлена образовательная, спортивная и культурная программа. В рамках маршрутной квест-игры семьям предстоит пройти 10 контрольных точек и проверить навыки от оказания первой помощи до управления БПЛА и основ радиосвязи. Также запланированы веревочный городок, занятия по туризму, плетение маскировочных сетей. Команды создадут «Семейное древо», продемонстрируют кулинарные навыки и проявят инженерное мышление в конкурсе моделей техники. Для участников организуют экскурсии на Мамаев курган и в Центральный парк культуры и отдыха.

В этом году участвуют семейные команды из четырёх человек: двое взрослых и двое детей от 11 лет. На пути к финалу они прошли муниципальный, зональный и региональный этапы. После регионального этапа к подготовке каждой команды присоединился наставник – ветеран СВО.





Главным событием финала станет военно-тактическая игра на местности. Семьи будут выполнять задания на разных локациях, а наставники – координировать действия по радиосвязи.

Игру проводят фонд «Защитники Отечества», «Движение Первых», «Юнармия» и центр «ВОИН» при поддержке Министерства обороны РФ и Росмолодёжи в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетили финал «Зарницы 2.0» в старшей возрастной категории, который также проходил в лагере «Авангард».

«Семейная зарница» – всероссийская игра, объединяющая семейные команды. В 2026 году финал проходит в Волгоградской области на базе лагеря «Авангард». Участвуют более 330 человек. Соревнования продлятся до 30 сентября. Организаторы – фонд «Защитники Отечества», «Движение Первых», «Юнармия» и центр «ВОИН».

Фото: администрация Волгоградской области