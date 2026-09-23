



РСЧС Волгоградской области объявила беспилотную опасность 22 сентября в 21:07. Всю ночь сохранялась угроза атаки БПЛА и пока отбоя тревоги нет.



МЧС России по Волгоградской области напоминает алгоритм действий, если увидели беспилотник. Дома нужно держаться подальше от окон, при езде на автомобиле нужно остановиться на обочине или в безопасном месте, заглушить двигатель и покинуть транспортное средство. Находясь на улице, следует укрыться в ближайшем здании,подвале или паркинге. При нахождении в общественном транспорте следует пригнуться ниже уровня окон и закрыть голову руками, по возможности эвакуироваться и отойти на безопасное расстояние.