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Общество

Режим беспилотной опасности сохраняется на территории Волгоградской области

Общество 23.09.2026 05:59
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23.09.2026 05:59


РСЧС Волгоградской области объявила беспилотную опасность 22 сентября в 21:07. Всю ночь сохранялась угроза атаки БПЛА и пока отбоя тревоги нет.

МЧС России по Волгоградской области напоминает алгоритм действий, если увидели беспилотник. Дома нужно держаться подальше от окон, при езде на автомобиле нужно остановиться на обочине или в безопасном месте, заглушить двигатель и покинуть транспортное средство. Находясь на улице, следует укрыться в ближайшем здании,подвале или паркинге. При нахождении в общественном транспорте следует пригнуться ниже уровня окон и закрыть голову руками, по возможности эвакуироваться и отойти на безопасное расстояние.

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