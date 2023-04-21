Губернатор Бочаров заслушал доклад главы Волгограда по факту взрыва в жилом доме

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заслушал доклад главы Волгограда Владимира Марченко о взрыве, прогремевшем сегодня, 21 апреля, утром в доме №9 по ул. Титова.

– Глава региона поручил оперативно провести городскую комиссию, проработать совместно с профильными ведомствами вопросы оказания необходимой медицинской помощи жильцам, помощи в восстановлении помещений и ликвидации последствий ЧП, – сообщают в администрации Волгоградской области.

Напомним, ранее прокуратура озвучила предварительную версию ЧП, случившегося в Краснооктябрьском районе. По данным ведомства, взрыв в пятиэтажном доме прогремел в результате утечки бытового газа. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», никто из жильцов серьезно не пострадал.

По данным «Высоты 102», взрыв газа в жилом доме в Волгограде произошел в 04.08 по московскому времени, полностью справиться с возгоранием в квартире на втором этаже в четвертом подъезде удалось уже к 05.00. Жильцов дома сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать по пожарным лестницам: от взрыва входные двери в квартиры оказались деформированы.