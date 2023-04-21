Названа причина взрыва в пятиэтажном доме в Волгограде

Расследования 21.04.2023 09:13
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21.04.2023 09:13
В прокуратуре Волгоградской области назвали причину происшествия в доме №9 по ул. Титова, где сегодня, 21 апреля рано утром произошел взрыв. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в квартире на втором этаже пятиэтажки произошло воспламенение бытового газа, после чего загорелась вся квартира.
- На место происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего, проведения надзорной проверки и координации деятельности правоохранительных органов выехал прокурор Краснооктябрьского района Волгограда Дмитрий Цымлов, - пояснили в прокуратуре.
По предварительным данным, рано утром 21 апреля произошла утечка бытового газа с последующим воспламенением, сообщение в экстренные службы поступило в 4-20 ч.
87-летняя хозяйка квартиры на момент происшествия в квартире отсутствовала – она находилась на лечении в больнице.
По данным облздрава, в результате происшествия пострадавших и погибших нет. Однако несколько квартир в подъезде получили серьезные повреждения.
Для жителей дома организован пункт временного размещения в ДК им. Гагарина, также подогнаны автобусы для обогрева жильцов.
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