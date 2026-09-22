Два человека умерли на Кубани после приема лекарств из аптек





На Кубани вынесен приговор участнице преступной группы, которая несколько лет торговала некачественными лекарствами через нелегальные аптеки. Жертвами этой схемы стали как минимум два человека, сообщает ИА «Живая Кубань», – они скончались после употребления опасных препаратов.

Одной из фигуранток дела оказалась 37-летняя жительница станицы Воронежской. С 2020 по 2024 год она вместе с сообщниками незаконно сбывала медикаменты. Общая сумма сделок за этот период превысила 501 миллион рублей.

Деятельность организованной группы была пресечена правоохранителями. Усть-Лабинский районный суд признал жительницу кубанской станицы виновной в участии в организованном преступном сообществе.

Суд назначил ей пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно к основному наказанию добавлен один год ограничения свободы.

Приговор в законную силу пока не вступил.