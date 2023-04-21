В два подъезда взорвавшегося дома в Волгограде вернули воду и свет

В первый и второй подъезды дома № 9 по ул. Титова в Волгограде вернули свет и воду после взрыва, прогремевшего утром 21 апреля. Нахождение жителей в этих подъездах не угрожает их жизни, заверили в администрации Волгограда. При этом, сообщает ИА «Высота 102», доступ в 3-й и 4-й подъезды по-прежнему ограничен из соображений безопасности. Здесь работают сотрудники муниципальной службы спасения.

К данному моменту увеличилось количество жителей, нуждающихся в предоставлении другой жилплощади. Уже четыре семьи дали согласие на переезд в маневренный фонд, всем им произведен подбор жилья, утверждают в администрации города.





Ранее в мэрии заявляли, что в результате происшествия серьезно пострадали три квартиры. При этом владельцы двух квартир отказались переезжать в маневренный фонд, а одной семье предложили временное жилье в одном из домов на улице Депутатской.

В мэрии также уточнили, что в банк уже направлены заявки на перечисление первых выплат, положенных людям при потере жилья и имущества.





Напомним, ранним утром 21 апреля в доме №9 по ул. Титова взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. 87-летняя хозяйка квартиры находилась в этот момент в больнице на лечении. Взрывом и пожаром уничтожено жилье пенсионерки - взрыв был такой силы, что разрушился балкон, осколками которых повредило припаркованные во дворе автомобили. Также разрушены еще две соседские квартиры, еще в нескольких зафиксированы серьезные повреждения.

Газовики утверждают, что у хозяйки квартиры, где произошел взрыв, не было договора на техническое обслуживание оборудования.

Фото: Алексей Костяков /ИА "Высота 102"