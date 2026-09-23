Участников махинаций со строительством очистных осудят в Волгограде





В Волгограде полиция направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего бизнесмена и 59-летнего руководителя одной из муниципальных организаций. Правоохранители уличили фигурантов в краже 97 млн рублей, выделенных на строительство современных очистных сооружений, фильтрующих сбрасываемые в Волгу дождевые стоки.

- Коммерсант в период с октября 2019 года по ноябрь 2021 года для строительства 13 ливневых очистных сооружений на трассах действующих коллекторов и водовыпусков осуществил закупку не тех конструкций, которые были указаны в проектной документации, а оборудования, которое имело меньшую стоимость и не обладало необходимыми высокоэффективными, энергосберегающими свойствами, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вступив в сговор с 59-летним руководителем муниципального предприятия, подрядчик скорректировал проектную документацию, при этом сметы оставил со старыми расценками. Разницу соучастники решили прикарманить. Махинация вскрылась в 2024 году, когда Росприроднадзор нагрянул на очистные сооружения с проверкой. Эксперты установили, что сбрасываемая в Волгу вода далека от идеала и фактически продолжает отравлять реку. Далее к изучению всех обстоятельств подключилась полиция.

В отношении участников предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в пособничестве мошенничеству в особо крупном размере.

Отметим, точку в деле предстоит поставить Центральному районному суду. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: Зубарев Вячеслав