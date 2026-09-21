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Происшествия

Под Волгоградом в «паровозике» из большегрузов пострадал один человек

Происшествия 21.09.2026 12:52
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21.09.2026 12:52


Три грузовых автомобиля столкнулись в Михайловском районе Волгоградской области, в результате пострадал водитель тягача, в который врезался виновник аварии.

По информации ГУ МВД России по региону, накануне днем 47-летний водитель тягача Volvo с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовой Mercedes с прицепом. От удара Mercedes столкнулся со стоявшим впереди автомобилем «Камаз» с полуприцепом.

ДТП произошло на 792-м км автодороги «Тамбов — Волгоград — Астрахань». В результате столкновения образовался «паровозик» из большегрузов. В результате ДТП в больницу был доставлен водитель Mercedes.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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