Волгоградскую область вражеские БПЛА обошли стороной





В ночь на 23 сентября в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. Угроза сохранялась на протяжении девяти часов. Однако в этот раз обошлось без работы ПВО в регионе.



Минобороны сообщает, что в течение ночи по стране перехвачены и уничтожены 514 БПЛА. Атаку отбивали над акваториями Черного и Азовского морей, в Республике Татарстан, Республике Крым, Республике Башкортостан, а также в Ростовской, Ульяновской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Нижегородской, Тамбовской, Рязанской, Липецкой, Калужской, Орловской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях.