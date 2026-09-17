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Общество

Бочаров внёс в Думу предложения о новых почётных гражданах

Общество 17.09.2026 09:41
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17.09.2026 09:41



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров внёс в региональную Думу предложения о присвоении звания «Почётный гражданин Волгоградской области». Награды представлены Владимиру Зимовцу, Александру Колесниченко и Юрию Староватых.

Как ранее сообщалось информагентством, с предложением о присвоении звания «Почетный гражданин Волгоградской области» губернатор звучил на встрече с ветеранским сообществом. 

Участники встречи единогласно поддержали предложение губернатора, отметив выдающиеся заслуги и особый вклад в развитие Волгоградской области и страны в целом каждой из кандидатур.

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