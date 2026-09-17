Бочаров внёс в Думу предложения о новых почётных гражданах

Федеральные новости

Два человека погибли в ДТП с автобусом «Ростов – Геленджик»

В Архипо-Осиповке на трассе М4 «Дон» произошла трагедия. Как сообщает ИА «Живая Кубань», на дороге столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Ростов – Геленджик. По...