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Расследования

ВС РФ назначил заседание по делу переехавшего многодетную мать Александра Пака

Расследования 23.09.2026 11:14
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23.09.2026 11:14

Верховный суд определился с датой первого заседания по резонансному уголовному делу Александра Пака, переехавшего в Волгограде многодетную мать Екатерину Буравлеву. Осуждённый к 11 годам колонии строго режима 75-летний мужчина не теряет надежды смягчить приговор. Жалобу стороны защиты коллегия по уголовным делам рассмотрит 1 октября.

Напомним, как ранее сообщала редакция, жалоба на приговор поступила в высшую судебную инстанцию 31 июля 2026 года. Само ДТП произошло 22 октября 2024 года. Александр Пак, управляя BMW X7, задел автомобиль Екатерины Буравлевой и решил скрыться. Когда женщина вышла из своего автомобиля и попыталась остановить мужчину, фигурант сбил её с ног и переехал. Даже после этого владелец иномарки не остановился и уехал с места аварии. Многодетная мать получила тяжелейшиее травмы и, несмотря на усилия врачей, скончалась в больнице.

Несмотря на вопиющий характер случившегося, Александр Пак долгое время остался на свободе и, по информации очевидцев, продолжал свободно пользоваться автомобилем. Лишь после общественного резонанса, публикаций в СМИ и выхода в эфир одного из федеральных каналов передачи, посвящённой случившемуся, водителя задержали. Впоследствии ему было предъявлено обвинение в убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга.

Решением Волгоградского областного суда с участием присяжных Пак был приговорён к 11 годам колонии строго режима. Кроме того, он должен выплатить семье волгоградки компенсацию в размере 5 млн рублей. Несмотря на многочисленные улики и показания очевидцев, Пак так и не признал свою вину. Впоследствии сторона защиты безрезультатно пыталась обжаловать вердикт сначала в Кассационном , а теперь в Верховном суде.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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