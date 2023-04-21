К взорвавшемуся дому в Волгограде прибыли руководители силовых и экстренных ведомств

В Краснооктябрьском районе Волгограда в доме №9 по улице Титова, где утром 21 апреля в одной из квартир прогремел взрыв, продолжается ликвидация последствий ЧП. Как сообщают корреспонденты ИА "Высота 102", к месту происшествия прибыли представители органов власти, руководители профильных комитетов и служб.

– В настоящий момент на Титова, 9 находится заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин, председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев, начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрий Вельможко, – сообщают корреспонденты "Высоты 102". – К многоквартирному дому пригнали автобус для людей, эвакуированных из дома. По предварительным данным, раньше, чем в обед, волгоградцы не смогут попасть в свои жилища.





По информации "Высоты 102" взрыв (предположительно бытового газа) прогремел на втором этаже в четвертом подъезде дома №9 на улице Титова. По предварительным данным, никто из жильцов серьезно не пострадал. Эвакуировать волгоградцев пришлось по пожарной лестнице, так как двери в некоторых квартирах оказались деформированы в момент взрыва.

На данный момент официальных комментариев по факту взрыва не поступало.

Ранее мы опубликовали видео с места взрыва газа в доме на улице Титова.