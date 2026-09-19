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Происшествия

Волгоградские силовики задержали участницу многоступенчатой аферы на 6 млн рублей

Происшествия 19.09.2026 08:47
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19.09.2026 08:47




Одной из участниц многоступенчатого мошенничества с хищением у жительницы Волгоградской области 6 миллионов рублей стала уроженка Астрахани, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Задержанная сообщила правоохранителям, что ее угрозами и обманом заставили забрать деньги у жительницы Фролово, которая также стала жертвой мошенников.

Жительницу Астрахани аферисты, представившись сотрудниками СК и ФСБ убедили, что на ее имя открыли счет, с которого перечисляются деньги на Украину. Чтобы избежать уголовного дела, девушку склонили на преступление, о котором, с ее слов, она не подозревала.

В свою очередь жительницу Фролово также обманули неизвестные, которые с июля по сентябрь звонили ей под видом сотрудников соцзащиты и правоохранителей. Под предлогом сверки персональных данных и декларирования денежных средств она отдала мошенникам 6 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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