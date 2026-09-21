



В избиркоме Волгоградской области сегодня, 21 сентября, подвели окончательные итоги трехдневных выборов в регионе. Явка избирателей составила 68,08%. Ранее, на этапе обработки бюллетеней, сообщалось, что по федеральным спискам лидирует «Единая Россия», а по одномандатным округам побеждают представители этой же партии.

И вот, после того, как было обработано 100% бюллетеней, в облизбиркоме выдали окончательные результаты.

Итак, по федеральным спискам безоговорочно победила «ЕР» - 62,65. На втором месте – КПРФ – 13,08%, на третьем – ЛДПР (9,22%). Далее места распределились следующим образом:

«Партия прямой демократии» – 0,15%





Российская экологическая партия «Зеленые» – 0,73%





«Справедливая Россия» – 6,90%





«Родина» – 0,26%





Партия пенсионеров – 1,09%





Коммунистическая партия «Коммунисты России» – 0,38%





Новые люди» – 4,88%.

Также представители партии власти победили по одномандатным округам.

По Волгоградскому одномандатному округу № 85 победу одержал спецпредставитель губернатора Волгоградской области по развитию промышленности и ТЭК Николай Николаев – 54,09%, на втором месте оказался член КПРФ Андрей Шевченко - 16,53, а на третьем – Владислав Никоненко из ЛДПР (10,33%). Результаты у других кандидатов оказались такие:

Кирилл Бочков – 5,07%





Дарья Казакова – 2,71%





Александр Пугачев – 5,13%





Игорь Суровикин – 4,73%.

По Михайловскому одномандатному округу №86 первое место занял Андрей Гимбатов – 52,11%, второе – коммунист Валерий Могильный (19,62%), третье – Самвел Аветисян от «Новых людей» - 9,84%.

Остальные кандидаты набрали столько:

Виталий Баранов – 4,08%





Евгений Кареликов – 7,12%





Алексей Кононенко – 6,42%.

По итогам выборов в Волжском одномандатном округе №87 победил единоросс и бывший мэр Волгограда Виталий Лихачев – 55,7% голосов избирателей. На втором месте расположился член КПРФ Денис Усков – 15,81%, а на третьем – Валерий Долгов (9,35%).

Результаты по другим кандидатам таковы: