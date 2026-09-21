В избиркоме Волгоградской области сегодня, 21 сентября, подвели окончательные итоги трехдневных выборов в регионе. Явка избирателей составила 68,08%. Ранее, на этапе обработки бюллетеней, сообщалось, что по федеральным спискам лидирует «Единая Россия», а по одномандатным округам побеждают представители этой же партии.
И вот, после того, как было обработано 100% бюллетеней, в облизбиркоме выдали окончательные результаты.
Итак, по федеральным спискам безоговорочно победила «ЕР» - 62,65. На втором месте – КПРФ – 13,08%, на третьем – ЛДПР (9,22%).
Далее места распределились следующим образом:
- «Партия прямой демократии» – 0,15%
- Российская экологическая партия «Зеленые» – 0,73%
- «Справедливая Россия» – 6,90%
- «Родина» – 0,26%
- Партия пенсионеров – 1,09%
- Коммунистическая партия «Коммунисты России» – 0,38%
- Новые люди» – 4,88%.
Также представители партии власти победили по одномандатным округам.
По Волгоградскому одномандатному округу № 85 победу одержал спецпредставитель губернатора Волгоградской области по развитию промышленности и ТЭК Николай Николаев – 54,09%, на втором месте оказался член КПРФ Андрей Шевченко - 16,53, а на третьем – Владислав Никоненко из ЛДПР (10,33%). Результаты у других кандидатов оказались такие:
- Кирилл Бочков – 5,07%
- Дарья Казакова – 2,71%
- Александр Пугачев – 5,13%
- Игорь Суровикин – 4,73%.
По Михайловскому одномандатному округу №86 первое место занял Андрей Гимбатов – 52,11%, второе – коммунист Валерий Могильный (19,62%), третье – Самвел Аветисян от «Новых людей» - 9,84%.
Остальные кандидаты набрали столько:
- Виталий Баранов – 4,08%
- Евгений Кареликов – 7,12%
- Алексей Кононенко – 6,42%.
По итогам выборов в Волжском одномандатном округе №87 победил единоросс и бывший мэр Волгограда Виталий Лихачев – 55,7% голосов избирателей. На втором месте расположился член КПРФ Денис Усков – 15,81%, а на третьем – Валерий Долгов (9,35%).
Результаты по другим кандидатам таковы:
- Дмитрий Игнатов – 5,99%
- Виталий Кравцов – 7,12 %
- Роман Литвинов – 4,79%.