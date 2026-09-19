Ночью над 16 регионами РФ сбили 344 вражеских БПЛА

Федеральные новости

Над Ростовской областью уничтожили более 50 дронов ВСУ: есть повреждения на земле

Минувшей ночью при отражении воздушной атаки над Ростовской областью были уничтожены более 50 беспилотников. По оперативным данным, под ударом оказались Батайск, Таганрог, Ростов-на-Дону и пять районов региона – Азовский,...