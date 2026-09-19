Ночью над 16 регионами РФ сбили 344 вражеских БПЛА

Атаки ВСУ отражали силы ПВО ночью 19 сентября в 16 регионах России. По данным Минобороны, перехвачено и уничтожено 344 украинских БПЛА самолетного типа. До Волгоградской области смертоносные дроны не долетели.
Вражеские беспилотники сбиты в Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Московском регионе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Дагестан и над акваторией Черного моря.
Напомним, в Волгоградской области минувшая ночь выдалась спокойной – никакие режимы опасности не объявлялись.