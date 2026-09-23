



Волгоградцам напоминают, что с 1 октября в России планируется начать проверку полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Система уже технически готова, поэтому водителям рекомендуется заранее проверить свои документы, чтобы избежать штрафов.



СберСтрахование сообщает, что интеграция НСИС и ГИБДД уже завершена, и система готова к работе. В настоящее время в России около трети автопарка, или почти 23 миллиона транспортных средств, остаются без полисов ОСАГО. Если владелец такого автомобиля станет виновником ДТП, пострадавший будет вынужден взыскивать ущерб через экспертизу, претензию и судебные разбирательства. Внедрение проверки с помощью камер должно сократить количество машин без страховки и защитить добросовестных водителей.



Принцип работы системы заключается в том, что камера считывает номер автомобиля и сверяет его с базой данных. Если на указанную дату полис отсутствует, система отправляет повторный запрос на следующий день. После подтверждения данных информация передается в ГИБДД для вынесения постановления.



За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 800 рублей, за повторное — от 3 до 5 тысяч рублей. Штраф не может быть наложен чаще одного раза в сутки, независимо от количества камер, под которыми проехал автомобиль.



Водителям рекомендуется проверить, указан ли их государственный регистрационный номер в полисе ОСАГО. Если полис был оформлен только по VIN-коду, номер необходимо добавить после регистрации автомобиля в ГИБДД. Также важно убедиться в отсутствии ошибок в государственном номере или VIN-коде и при их обнаружении обратиться в страховую компанию для исправления.



Не стоит откладывать продление полиса на последний момент, чтобы избежать перерывов в его действии.



Езда без полиса обязательного автострахования - сомнительная экономия.