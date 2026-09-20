



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сотрудники ДПС задержали пьяную брюнетку. Девушка находилась за рулём угнанного автомобиля.







- Инспекторами дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль Hyundai Solaris под управлением 34-летней женщины. При проверке документов у водителя были выявлены явные признаки алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Подозрения правоохранителей подтвердили после прохождения медосвидетельствования. Кроме того, проверив документы, вскрылось, что водительского удостоверения у автолюбительницы нет, а иномарка находится в розыске.

Отметим, автомобиль помещён на спецстоянку. Брюнетка была доставлена для разбирательства в РОВД.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области