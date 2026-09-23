



Бывшая преподавательница русского языка из Новошахтинска приговорена к 4 годам колонии общего режима. Как передает Привет-Ростов, суд в Ессентуках, где произошёл инцидент, признал её виновной по двум статьям Уголовного кодекса РФ.

В июле 2025 года на детской площадке в Ессентуках бездомная собака напала на мальчика. Родители опубликовали фото травм ребёнка в интернете, однако вместо поддержки столкнулись с травлей со стороны защитников животных.

Одна из участниц конфликта – 53-летняя женщина – отправила мальчику на телефон видеозапись порнографического характера вместе с непристойным текстом. Ребёнок успел просмотреть присланные материалы.

По ходатайству следователя женщину заключили под стражу. Суд квалифицировал её действия как распространение порнографии через интернет и развратные действия в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.

Ей назначено наказание в виде 4 лет колонии общего режима.

Фото: Привет-Ростов