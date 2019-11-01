Политика

В администрации Волгоградской области распределили роли

Политика 01.11.2019 10:16
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01.11.2019 10:16


Обязанности новых-старых руководителей профильных ведомств администрации Волгоградской области, заместителей главы региона утверждены постановлением губернатора. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документ, кто за что отвечает, какие ведомства курирует и кому подчиняется - теперь закреплено официально. Предыдущие постановления о распределении обязанностей в администрации Волгоградской области утратили силу.
Напомним, что в обновленной структуре администрации Волгоградской области у главы региона стало на одного заместителя больше - 11 против 10, которые были до последнего времени. Количество структурных подразделений администрации региона осталось прежним: 26 комитетов, две инспекции, управление делами и представительство администрации области в Москве.
Губернатор Волгоградской области непосредственно руководит деятельностью вице-губернатора - аппарата губернатора Волгоградской области Евгения Харичкина, двух первых заместителей - Валерия Бахина и Александра Дорждеева, 8 заместителей - Андрея Косолапова, Владимира Марченко, Зины Мержоевой, Анны Писемской, Владимира Попкова, Геннадия Шевцова, Романа Бекова и Василия Иванова. Первое лицо региона также руководит работой начальника государственно-правового управления аппарата губернатора Романа Левкина, начальника управления по вопросам государственной службы и кадров аппарата губернатора Федора Данилова, начальника отдела специальной документальной связи и защиты информации аппарата губернатора Дмитрия Тершукова, начальника Второго отдела аппарата губернатора Андрея Тодчука, руководителя секретариата губернатора Петра Соловьева.
В постановлении также расписаны обязанности заместителей и руководителей профильных ведомств администрации Волгоградской области. 

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