В администрации Волгоградской области распределили роли





Обязанности новых-старых руководителей профильных ведомств администрации Волгоградской области, заместителей главы региона утверждены постановлением губернатора. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документ, кто за что отвечает, какие ведомства курирует и кому подчиняется - теперь закреплено официально. Предыдущие постановления о распределении обязанностей в администрации Волгоградской области утратили силу.

Напомним, что в обновленной структуре администрации Волгоградской области у главы региона стало на одного заместителя больше - 11 против 10, которые были до последнего времени. Количество структурных подразделений администрации региона осталось прежним: 26 комитетов, две инспекции, управление делами и представительство администрации области в Москве.

В постановлении также расписаны обязанности заместителей и руководителей профильных ведомств администрации Волгоградской области.