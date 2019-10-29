Политика 29.10.2019 17:19
9969 8
29.10.2019 17:19
Сегодня постановлением губернатора Волгоградской области назначены руководители ряда профильных ведомств администрации региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, председателем комитета ветеринарии Волгоградской области назначена, а точнее, переназначена Галина Аликова; председателем регионального комитета экономической политики и развития — Галина Быкадорова; председателем комитета физической культуры и спорта Волгоградской области — Александр Глинянов; председателем комитета тарифного регулирования — Светлана Горелова. Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области по-прежнему будет возглавлять Дмитрий Локтионов; региональный комитет по делам национальностей и казачества — Леонид Титов, комитет юстиции Волгоградской области — Алексей Шмелев. Председателем комитета по развитию туризма Волгоградской области стала Светлана Матова. Евгений Кучерявенко остался руководителем представительства Волгоградской области в Москве. Андрей Слепенков возглавил ГКУ «Дирекция по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области».
Ранее сообщалось, что комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, как и раньше, будет возглавлять Анатолий Васильев; комитет социальной защиты населения — Лилия Заботина; комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области — Юрий Наурзалиев. Комитетом ЖКХ и ТЭК региона по-прежнему будет руководить Олег Николаев, комитетом архитектуры и градостроительства Волгоградской области - Елена Прохорова. Сохранили свою должность председатель регионального комитета образования, науки и молодежной политики Лариса Савина, председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталий Сазонов, председатель регионального комитета здравоохранения Анатолий Себелев, руководитель комитета информационных технологий Волгоградской области Сергей Торбин, председатель комитета строительства региона Юрий Чувашин, председатель комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Анна Чупахина. Руководителем инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области останется Алексей Сивокоз, а региональной инспекции государственного строительного надзора Александр Сторожук.
Комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области возглавил Михаил Битюцкий; региональный комитет по управлению госимуществом — Виктория Романова; комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области — Александр Баженов; комитет культуры Волгоградской области — Станислав Малых.
Напомним, подавляющее большинство руководителей ведомств администрации региона сохранили свои посты.
Реклама
Популярное по теме
30.09.2019 16:08
32051 47
01.10.2019 14:02
28547 44
23.10.2019 10:00
35245 48
Волгоградский губернатор разъяснил новому заму тактику работы в сфере строительства29.10.2019 13:29
Управделами администрации Волгоградской области возглавит новую структуру29.10.2019 12:24
Обследовать всех: губернатор Волгоградской области глобально озадачил нового зама по здравоохранению28.10.2019 10:48
Губернатор Волгоградской области отправил нового заместителя на поиски неравнодушных помощников26.10.2019 19:29
Вице-губернатор Владимир Попков продолжит «рулить» культурой Волгоградской области25.10.2019 16:18
От дипломатии в ЖКХ: спикер гордумы Волгограда сложил свои полномочия25.10.2019 10:11
Губернатор Волгоградской области оставил «в строю» своих замов по промышленности и АПК24.10.2019 17:29
Сельский час: руководители районов Волгоградской области делают головокружительную карьеру23.10.2019 10:00
Директор Волгоградской филармонии Станислав Малых возглавит областной комитет культуры23.10.2019 09:48
Директор музея-заповедника «Старая Сарепта» станет чиновником администрации Волгоградской области23.10.2019 09:41
Смотрите, кто пришел: губернатор Волгоградской области назначил еще одного заместителя18.10.2019 17:39
Глава района в Волгоградской области стал новым заместителем губернатора18.10.2019 16:20
Кому портфель?: волгоградский губернатор озвучил имена старых-новых председателей комитетов16.10.2019 12:08
Депутатам подскажут, кого одобрить на ключевые посты в администрацию Волгоградской области15.10.2019 10:33
Заместителей губернатора Волгоградской области стало больше10.10.2019 18:48
Реклама