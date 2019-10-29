



Сегодня постановлением губернатора Волгоградской области назначены руководители ряда профильных ведомств администрации региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, председателем комитета ветеринарии Волгоградской области назначена, а точнее, переназначена Галина Аликова; председателем регионального комитета экономической политики и развития — Галина Быкадорова; председателем комитета физической культуры и спорта Волгоградской области — Александр Глинянов; председателем комитета тарифного регулирования — Светлана Горелова. Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области по-прежнему будет возглавлять Дмитрий Локтионов; региональный комитет по делам национальностей и казачества — Леонид Титов, комитет юстиции Волгоградской области — Алексей Шмелев. Председателем комитета по развитию туризма Волгоградской области стала Светлана Матова. Евгений Кучерявенко остался руководителем представительства Волгоградской области в Москве. Андрей Слепенков возглавил ГКУ «Дирекция по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области».

Ранее сообщалось, что комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, как и раньше, будет возглавлять Анатолий Васильев; комитет социальной защиты населения — Лилия Заботина; комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области — Юрий Наурзалиев. Комитетом ЖКХ и ТЭК региона по-прежнему будет руководить Олег Николаев, комитетом архитектуры и градостроительства Волгоградской области - Елена Прохорова. Сохранили свою должность председатель регионального комитета образования, науки и молодежной политики Лариса Савина, председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталий Сазонов, председатель регионального комитета здравоохранения Анатолий Себелев, руководитель комитета информационных технологий Волгоградской области Сергей Торбин, председатель комитета строительства региона Юрий Чувашин, председатель комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Анна Чупахина. Руководителем инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области останется Алексей Сивокоз, а региональной инспекции государственного строительного надзора Александр Сторожук.

Комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области возглавил Михаил Битюцкий; региональный комитет по управлению госимуществом — Виктория Романова; комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области — Александр Баженов; комитет культуры Волгоградской области — Станислав Малых.

Напомним, подавляющее большинство руководителей ведомств администрации региона сохранили свои посты.







