Новому-старому финансисту Волгоградской области губернатор поставил задачу сформировать бюджет мечты
Экономика 22.10.2019 13:39
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22.10.2019 13:39
Рабочую встречу с недавно переназначенным своим первым заместителем – председателем комитета финансов Волгоградской области Александром Дорждеевым провел сегодня губернатор . Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров поставил серьезные задачи по формированию бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Руководитель области дал понять главному финансисту региона, что в приоритетном порядке надо предусмотреть средства для выполнения принятых социальных обязательств, а также для реализации национальных и приоритетных проектов развития. Особое внимание должно быть уделено здравоохранению, инфраструктурным проектам, развитию дорожно-транспортной сферы и территорий муниципальных образований, продолжению работ по благоустройству, поддержке реального сектора экономики и предпринимательства.
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