Вице-губернатор Владимир Попков продолжит «рулить» культурой Волгоградской области

Владимир Попков и Андрей Косолапов назначены вице-губернаторами Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. Попков продолжит отвечать за сферу культуры. В зоне его ответственности также физкультура и спорт, вопросы государственной охраны объектов культурного наследия. Косолапов, который сегодня сложил полномочия депутата Волгоградской гордумы, будет курировать направления ЖКХ и сферу экологии.

Таким образом, губернатор сегодня завершил формирование команды своих заместителей, состоящей из 11 человек. Под вопросом остается кандидатура руководителя представительства Волгоградской области в Москве.