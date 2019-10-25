Политика

Вице-губернатор Владимир Попков продолжит «рулить» культурой Волгоградской области

Политика 25.10.2019 16:18
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25.10.2019 16:18


Владимир Попков и Андрей Косолапов назначены вице-губернаторами Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. Попков продолжит отвечать за сферу культуры. В зоне его ответственности также физкультура и спорт, вопросы государственной охраны объектов культурного наследия. Косолапов, который сегодня сложил полномочия депутата Волгоградской гордумы, будет курировать направления ЖКХ и сферу экологии.
Таким образом, губернатор сегодня завершил формирование команды своих заместителей, состоящей из 11 человек.  Под вопросом остается кандидатура руководителя представительства Волгоградской области в Москве.

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