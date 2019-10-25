Вице-губернатор Владимир Попков продолжит «рулить» культурой Волгоградской области

Политика 25.10.2019 16:18
3003 8
25.10.2019 16:18
Владимир Попков и Андрей Косолапов назначены вице-губернаторами Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. Попков продолжит отвечать за сферу культуры. В зоне его ответственности также физкультура и спорт, вопросы государственной охраны объектов культурного наследия. Косолапов, который сегодня сложил полномочия депутата Волгоградской гордумы, будет курировать направления ЖКХ и сферу экологии.
Таким образом, губернатор сегодня завершил формирование команды своих заместителей, состоящей из 11 человек. Под вопросом остается кандидатура руководителя представительства Волгоградской области в Москве.
Реклама
Популярное по теме
30.09.2019 16:08
31614 47
01.10.2019 14:02
27973 44
23.10.2019 10:00
34079 48
От дипломатии в ЖКХ: спикер гордумы Волгограда сложил свои полномочия25.10.2019 10:11
Губернатор Волгоградской области оставил «в строю» своих замов по промышленности и АПК24.10.2019 17:29
Сельский час: руководители районов Волгоградской области делают головокружительную карьеру23.10.2019 10:00
Директор Волгоградской филармонии Станислав Малых возглавит областной комитет культуры23.10.2019 09:48
Директор музея-заповедника «Старая Сарепта» станет чиновником администрации Волгоградской области23.10.2019 09:41
Смотрите, кто пришел: губернатор Волгоградской области назначил еще одного заместителя18.10.2019 17:39
Глава района в Волгоградской области стал новым заместителем губернатора18.10.2019 16:20
Кому портфель?: волгоградский губернатор озвучил имена старых-новых председателей комитетов16.10.2019 12:08
Депутатам подскажут, кого одобрить на ключевые посты в администрацию Волгоградской области15.10.2019 10:33
Заместителей губернатора Волгоградской области стало больше10.10.2019 18:48
В Волгоградской облдуме Олег Савченко призвал коллег забыть о политической борьбе ради нацпроектов08.10.2019 15:47
В Волгоградской облдуме трогательно попрощались с новым сенатором Горняковым (ВИДЕО)08.10.2019 11:36
Белые и пушистые: Оппозиция Волгоградской облдумы удивляет покладистым поведением08.10.2019 11:21
Губернатор Волгоградской области назначил очередного заместителя08.10.2019 09:35
Губернатор Волгоградской области определился с «правой рукой»07.10.2019 17:39
Реклама