24 ноября Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск Минюста РФ о ликвидации благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, сведения об организации, которую ранее создала покинувшая страну спортсменка, будут исключены из Единого государственного реестра юридических лиц.

Ранее сообщалось, что фонд Исинбаевой никакой благотворительной деятельности уже не осуществлял. Организация не предоставила отчетности за 2024 год и уклонялась от проверок, что и стало основанием для подачи иска в суд о ликвидации фонда.

Елена Исинбаева продолжает вести свои соцсети, общаться с подписчиками, рассказывать о своем саморазвитии и вдали от России зарабатывать на рекламе хлебобулочной продукции. Как ранее сообщало информагентство, многие сообщения спортсменки связаны с крупной московской организацией, а контент с булками и блинами олимпийская чемпионка из Волгограда снимает в футболке с логотипом волгоградского хлебокомбината.