



Волгоградский гарнизонный военный суд вынес приговор участнику СВО Дмитрию К., которого обвинили в дезертирстве после того, как мужчина вынужден был взять на себя заботу о 9-летней дочери, потерявшей мать. Как рассказал ИА «Высота 102» адвокат военнослужащего Евгений Дереза, его подзащитный был осужден на 6 лет условно по ч. 5 ст. 337 УК - самовольное оставление части или места службы. Однако, по словам юриста, условный срок означает автоматически отправку военнослужащего в зону боевых действий. А значит, дочку Дмитрия, у которой, кроме папы, больше нет никаких родственников, заберут в детский дом.

Напомним, ИА «Высота 102» в публикации «А дочке – в детдом?»: в Волгограде хотят посадить участника СВО, взявшего на воспитание дочь после смерти матери» рассказало трагическую историю 9-летней Леры, у которой от тяжелого заболевания в сентябре скончалась ее мама. У девочки из родственников остался лишь отец, который был в разводе с мамой Леры. В августе мужчина, который подписал контракт с Минобороны в декабре 2024 года, прибыл в отпуск в Саратовскую область, где проживал с новой супругой. Когда его бывшая жена попала в больницу, мужчине не оставалось ничего иного, как забрать несовершеннолетнего ребенка к себе. О возникших жизненных обстоятельствах мужчина проинформировал командование части, однако, несмотря на это, Дмитрия объявили в розыск, обвинив в дезертирстве, а через некоторое время задержали и держат до сих пор в суровых условиях в одной из воинских частей в Камышине.

При этом мужчина все время до задержания занимался судьбой своей дочери. Девочка была после тяжелой пневмонии, и помимо восстановления ее здоровья, отцу пришлось заниматься и другими хлопотами, в частности, переездом в Саратовскую область и устройством ее в новую школу. Дмитрий хотел законным образом прервать военную службу в связи с необходимостью воспитывать несовершеннолетнюю дочь, лишившуюся матери, однако ему это не удалось.

Как рассказывал адвокат Дмитрия, основания, по которым военный мог демобилизоваться, присутствуют в Указе Президента РФ № 580 от 3 августа 2023 года. Согласно Указу, военнослужащий по контракту имеет право на досрочное увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам в связи с необходимостью ухода за ребенком, которого военнослужащий воспитывает без отца или матери. Однако командование части, где служил Дмитрий, не отвечало на рапорт военного, где он изложил все эти доводы. Несколько месяцев ему и его адвокату понадобилось для того, чтобы признать в военном гарнизонном суде в Нижнем Новгороде, где подписывал контракт отец Леры, факт бездействия со стороны руководства военного формирования. При этом командование части обязали рассмотреть рапорт Дмитрий.

Несмотря на вышеописанные обстоятельства, Волгоградский гарнизонный военный суд признал Дмитрия К. дезертиром и вынес ему приговор. С этим решением суда не согласились ни сам военный, ни его адвокат.