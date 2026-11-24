



Утром мы проверяем уведомления на смартфоне, по дороге на работу оплачиваем покупки телефоном, днём отправляем документы коллегам, записываемся к врачу через интернет, а вечером заказываем продукты с доставкой. Для жителей Волгограда, как и для миллионов россиян, информационные технологии давно стали частью повседневности: они экономят время, помогают учиться, работать, заботиться о здоровье и решать бытовые вопросы.

Но у цифрового комфорта есть обратная сторона: всё больше личных сведений хранится в электронном виде. Что происходит с ними после нажатия кнопки «Оплатить» или отправки документа? Где находятся наши фотографии, контакты и другие данные? Разбираемся, как устроена цифровая безопасность и почему она зависит не только от разработчиков технологий, но и от самих пользователей.

Что скрывается за привычными действиями

За каждым действием в интернете стоит сложная техническая система. Например, когда человек записывается на приём к врачу, его заявка проходит через несколько этапов: информация отправляется с устройства, обрабатывается программным обеспечением и сохраняется на сервере.

Первый рубеж: физическая безопасность

Представим большой центр обработки данных. Внутри – ряды серверных стоек, сетевое оборудование и системы, от которых зависит работа множества цифровых ресурсов.

Такие объекты требуют особого режима эксплуатации. Попасть в серверные помещения посторонний человек не должен. Поэтому на входах устанавливают системы контроля доступа, видеонаблюдение и охранную сигнализацию. Посещать технические зоны могут только сотрудники с соответствующими полномочиями. Для дополнительной проверки используются электронные пропуска, а в некоторых случаях – биометрическая идентификация.

Не менее важны условия работы техники. Серверы выделяют много тепла, поэтому помещения оснащают системами охлаждения и вентиляции. Источники бесперебойного питания помогают избежать внезапного отключения оборудования при перебоях с электричеством. Предусматривают и защиту от чрезвычайных ситуаций: устанавливают датчики задымления, системы обнаружения протечек и специальное оборудование для пожаротушения.





Кроме того, важные сведения регулярно копируют на отдельные носители или серверы. Это позволяет восстановить их, если основное оборудование выйдет из строя.

Второй рубеж: технологии на страже данных

Если физическая безопасность касается оборудования и помещений, то программная отвечает за то, кто и каким образом может пользоваться информацией.

Один из основных инструментов здесь – шифрование. Если объяснять простыми словами, сведения преобразуются в специальный код, который невозможно прочитать без соответствующего ключа. Например, при подключении к банковскому приложению данные передаются по защищённому соединению. Даже если кто-то перехватит такой поток, получить из него понятную информацию будет значительно сложнее.

Ещё один механизм – разграничение прав доступа. Не каждый сотрудник компании может просматривать все документы и базы данных. Одному специалисту необходима информация о заказах, другому – финансовые отчёты, третьему – сведения для технического обслуживания. Каждый получает только те полномочия, которые нужны ему для работы. Важную роль играет и многофакторная аутентификация. Это дополнительная проверка личности при входе в аккаунт.

Наконец, разработчики регулярно выпускают обновления программного обеспечения. Они не только добавляют новые функции, но и устраняют обнаруженные уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Безопасность становится важным условием и при создании новых цифровых продуктов. Например, «Ростелеком» оценивает киберриски ещё на этапе проектирования собственных сервисов: анализирует потенциальные угрозы, тестирует уязвимости, предусматривает механизмы защиты данных и контроля доступа. Такой подход позволяет учитывать вопросы безопасности не после запуска продукта, а с самого начала его разработки.

Почему многое зависит от самого пользователя

Даже самые современные технологии не способны полностью защитить человека от собственной невнимательности. Одна из распространённых угроз — фишинг. Так называют попытки получить конфиденциальные сведения с помощью поддельных сайтов, писем и сообщений.

Например, человеку приходит уведомление о якобы заблокированной банковской карте или проблеме с доставкой. В сообщении есть ссылка на страницу, которая внешне почти не отличается от настоящего сайта. Пользователь вводит логин, пароль или данные карты – и передаёт их мошенникам.

Как не попасться на такую уловку? Если пришло уведомление от банка, лучше самостоятельно открыть официальное приложение и проверить информацию там. Не стоит переходить по сомнительным ссылкам, сообщать кому-либо коды из СМС и push-уведомлений, пароли и данные банковских карт. Сотрудники банков не должны запрашивать такие сведения для подтверждения операций.





Есть и несколько простых правил, которые стоит сделать привычкой:

Использовать разные пароли. Для хранения сложных комбинаций удобно использовать менеджер паролей.

Включить двухфакторную аутентификацию. В первую очередь – для электронной почты, банковских приложений и социальных сетей.

Обновлять программы и операционную систему. Не откладывать установку важных обновлений.

Проверять адреса сайтов. Особенно перед вводом платёжных данных или личной информации.

Осторожно пользоваться общественным Wi-Fi. Для финансовых операций лучше выбирать мобильный интернет или проверенную защищённую сеть.

Контролировать разрешения приложений. Например, сервису для обработки фотографий необязательно иметь доступ к контактам или местоположению пользователя.

Отдельное внимание стоит уделить детям. Если ребёнок пользуется смартфоном или планшетом, важно объяснить ему, почему нельзя отправлять незнакомцам фотографии документов, сообщать пароли и переходить по ссылкам от неизвестных отправителей.

Одних разговоров, впрочем, бывает недостаточно: дополнительные инструменты родительского контроля помогают снизить риски. Например, в августе этого года «Ростелекома» запустил подписку «Защита для ребёнка». Опция блокирует спам и звонки мошенников, а также включает фильтры для нежелательных сайтов и вредоносного контента.

– Цифровая безопасность начинается не с одного инструмента, а с комплексного подхода. Важно одновременно развивать технологии защиты, делать их частью повседневных сервисов и учить людей распознавать угрозы. Особенно это касается детей: наша задача – не ограничивать их возможности в интернете, а создавать условия, в которых они смогут пользоваться цифровыми преимуществами с меньшим риском, – отмечает Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Цифровой мир, в котором удобно и спокойно

Информационные технологии открывают множество возможностей: позволяют учиться и работать дистанционно, следить за расписанием приёма лекарств, хранить семейные фотографии в облаке, оплачивать счета и решать повседневные задачи без лишних поездок.

Чем шире становятся возможности подключения, тем важнее навыки безопасного поведения в сети. Чтобы пользоваться преимуществами технологий, не обязательно разбираться в устройстве серверов или знать принципы работы сложных алгоритмов. Достаточно освоить несколько базовых правил цифровой грамотности и внимательно относиться к тому, какую информацию мы размещаем в интернете.

Цифровая среда постоянно меняется, и умение защищать свои данные становится такой же необходимостью, как умение пользоваться смартфоном или оплачивать покупки. Именно сочетание надёжной инфраструктуры, современных технологий защиты и внимательности самих пользователей помогает сделать цифровой мир удобнее и безопаснее.