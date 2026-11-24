Переводы от близких родственников не будут подлежать налоговому контролю в рамках нового механизма обмена данными между Центробанком и ФНС. Как сообщили ТАСС в Минфине России, проверки будут направлены на операции, которые могут свидетельствовать о систематическом получении незадекларированных доходов.
Ведомство уточнило, что под контроль не попадут поступления, связанные с обыденными жизненными ситуациями и не относящиеся к предпринимательской деятельности. Под наблюдение попадут граждане, ведущие бизнес без регистрации или систематически скрывающие доходы.
«В зону риска войдут лица, которые с большой вероятностью получают незадекларированные доходы, то есть занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации или намеренно уклоняются от уплаты налогов с систематически получаемых доходов от физических лиц», - отмечается в сообщении.
Обмен информацией будет касаться операций, осуществленных с 1 января 2027 года. Переводы за 2026 год в расчет приниматься не будут. Минфин также напомнил, что передаваемые данные будут защищены режимом налоговой тайны. Конкретные критерии для определения подозрительных операций, а также порядок и частота обмена информацией будут установлены ЦБ и ФНС в рамках межведомственного соглашения.