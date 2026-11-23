



Жители некоторых многоэтажек Краснооктябрьского района Волгограда вечером 23 ноября столкнулись с отсутствием горячей воды, а батареи в квартирах стали стремительно остывать. Как пояснили ИА «Высота 102» в «Концессиях теплоснабжения», сегодня было зафиксировано падение давления в тепловой сети от котельной до ввода в тепловые пункты.

Рабочие бригады немедленно приступили к восстановительно-аварийным работам, привлечена необходима техника.



В компании уточнили, что в связи с выполнением работ временно приостановлена подача ресурса в ряд домов по улицам Р.Зорге, 39-й Гвардейской, Лермонтова, Репина и Библиотечной. Все работы планируется завершить до утра 24 ноября.



