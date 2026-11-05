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Политика

Экс-мэр Волгограда Лихачёв выбран лидером волгоградских депутатов в Госдуме

Политика 05.11.2026 18:16
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05.11.2026 18:16


В Волгограде сегодня, 5 ноября, прошла рабочая встреча губернатора с депутатами Государственной думы РФ нового созыва от региона. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», участниками встречи стали Игорь Воробьев, Андрей Гимбатов, Виталий Лихачев, Владимир Марченко, Евгений Москвичев, Николай Николаев и Николай Стариков. С ними Андрей Бочаров обсудил аспекты совместной работы и реализацию проектов развития.

Однако, по данным ИА «Высота 102», были и другие вопросы, которые не вошли в официальный релиз по итогам рабочей встречи. Так, в частности, в присутствии Бочарова новоизбранные представители Волгоградской области в Госдуме определились с лидером. По информации источников информагентства, Виталий Лихачёв был выбран координатором региональной группы в ГД. Его кандидатура на эту неформальную должность была выдвинута Андреем Бочаровым и поддержана участниками встречи единогласно.  

На экс-мэра Волгограда – депутата ГД Лихачёва, таким образом, ляжет целый список дополнительных обязанностей. Так, например, ему предстоит координировать законодательную работу коллег – от распределения законопроектов до формирования консолидированной позиции депутатов от региона, организовывать встречи региональной группы, поддерживать связь с регионом, обеспечивая взаимодействия с губернатором и региональным парламентом. 

Напомним, обращаясь к депутатам 5 ноября, Андрей Бочаров подчеркнул: 

– Очень важно, чтобы вы не теряли связи с родной землёй, оставаясь проводниками интересов Волгоградской области; продвигали участие региона в госпрограммах и нацпроектах; обеспечивали синхронизацию планов регионального развития со стратегическими программами страны; твёрдо отстаивали наши законодательные инициативы в части социальной поддержки людей и развития ключевых отраслей экономики. Важно регулярно выезжать на территории, встречаться и общаться с избирателями.

Ответственность за дисциплину волгоградских депутатов в Госдуме (посещаемость ими заседаний, к примеру) – также теперь на плечах Виталия Лихачёва.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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