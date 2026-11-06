Путин подтвердил переговоры в Абу-Даби: встреча состоится 10 ноября





Президент России Владимир Путин вечером 6 ноября подтвердил, что переговоры в Абу-Даби должны начаться во вторник, 10 ноября. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с Советом безопасности РФ, передает ТАСС.

В обсуждении предстоящих трехсторонних переговоров по украинскому конфликту с главой государства приняли участие Владимир Мединский, Игорь Костюков, Юрий Ушаков, Михаил Галузин и Сергей Рябков.

Украинскую делегацию на встрече возглавит Рустем Умеров – об этом сообщил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. Кирилл Буданов также примет участие в переговорах, однако руководить переговорной группой он не будет.