

В матче 12-го тура мужской Суперлиги волгоградский «Каустик» принимал у себя действующих чемпионов страны – московский ЦСКА. И не просто принимал: хозяева с первого тайма навязали грозному сопернику открытый, бескомпромиссный гандбол. Упорная и сверхрезультативная игра с обоюдными моментами, с качелями и нервной концовкой завершилась боевой ничьей – 38:38.



В первом тайме команды показали мощную атакующую игру, и в отличие от предыдущих встреч волгоградцы свои моменты забивали. В начале матча хозяева шли по пятам за более именитым соперником, уступая 2–3 мяча, но постепенно «Каустик» выровнял игру, и на 20-й минуте Максим Пихтярев сравнял счёт – 12:12.



Борьба не ослабевала ни на минуту, и два точных броска Сергея Косенкова в конце тайма вывели подопечных Дмитрия Бочарникова вперёд – 19:18.



После перерыва страсти не утихали. Московские гандболисты пытались оторваться, но в рамке блестяще играл Глеб Великанов и не позволил им создать преимущество в счёте. Вторая половина прошла с переменным успехом, преимущество переходило от одной команды к другой. А за 5 минут до финальной сирены химики всё же вырвались вперёд – 34:33.



На последней минуте Кирилл Акрамов с передачи Сергея Косенкова вывел «Каустик» вперёд – 38:37. Но после тайм-аута Юлиан Гирик в позиционной атаке нанёс решающий укол: первый бросок отразил Великанов, но второй заход Гирика вышел удачным – 38:38. «Каустик» бросился в последнюю атаку, однако бросок Кирилла Акрамова потянул страж ворот московской команды Дмитрий Холмов. Боевая ничья – 38:38.



Лучшими игроками в матче вновь стали вратари – при 76 забитых мячах это, пожалуй, неожиданно. Как и в игре с «Динамо», самым полезным признан голкипер волгоградцев Глеб Великанов. У ЦСКА – Дмитрий Холмов. В атакующем звене у москвичей лучшим бомбардиром стал Карлов (11 заброшенных мячей), у волгоградцев – Сергей Косенков (8 мячей).



Дмитрий Бочарников подвёл итоги матча:



– Сегодня ровно отыграли всю игру. Ни мы, ни соперник не могли уйти далеко в отрыв. Это была битва: мяч в мяч, и в конце чуть-чуть нам повезло, чуть-чуть им не повезло, потом наоборот. Концовка получилась нервная, и счёт получился равный. У ЦСКА ребята более мастеровитые, но мы сегодня чуть больше хотели – поэтому по всем показателям было примерно одинаково. Капитан Сергей Косенков здорово сыграл – восемь мячей. Полусредние неплохо сработали, Стас Простак вышел и забил нужные мячи. Влад Алексанян грамотно разводил команду и удачно доводил ситуации до логического завершения. Играла вся команда, но многовато пропустили. Тут уж ничего не поделаешь: они чемпионы, сильнейший клуб, и мы, наверное, прыгнули чуть выше головы.



Это первое очко в этом прекрасном зале. Дай бог, оттолкнёмся от него и пойдём вперёд. Приходите на гандбол!



«Каустик» (Волгоград) – ЦСКА (Москва) – 38:38 (19:18) 23 ноября, 18:30. Суперлига. Предварительный этап. 12-й тур.

Волгоград. «Динамо Арена». Количество зрителей: 1000.

Судьи: Антон Анташев, Денис Мусатов (оба – Тольятти).

«Каустик»: Великанов – Кудинов, Алексанян (4), Акрамов (3), Турунцев, Кольцов (5), Светлов (4) – Теплухин, Простак (3), Венедиктов, Пихтярев (3), Токмаков (3), Кумсков, Косенков (8), Востриков, Тропин (5).

ЦСКА: Холмов (1) – Карлов (11), Москаленко (1), Шекич, Хмельков (7), Шишкарев (8), Ионов (2) – Богданов, Гирик (6), Кочура, Перунов, Пукас, Ряполов, Воробьев (1), Абдулхаков (1).

Эффективность бросков %: 69 – 64.

Владение мячом (минуты): 23 – 37. 7-метровые/голы: 5/2 – 6/4.

Штрафное время: 8 – 6.



Волгоградцы по-прежнему находятся на 11-м месте. В активе команды 5 очков. Следующий матч «Каустик» проведёт на выезде 6 декабря – с не менее грозными «Чеховскими медведями». Начало в 16:00.



Александр Веселовский

Фото: ГК «Каустик» / Александр Овсиенко