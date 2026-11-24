

25 ноября в 15:00 на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске состоится матч 19‑го тура Первой лиги между «Нефтехимиком» и волгоградским «Ротором». Для гостей это продолжение непростого «тройника»: отыграв при лютом морозе в Хабаровске, волгоградцы, не заезжая домой, отправляются на очередной сложный поединок. Такой график сам по себе вытягивает силы, а против сине-голубых выйдет команда, которая, находясь в нижней части турнирной таблицы, будет цепляться за очки всеми доступными способами. В таких условиях любая ошибка, любой спорный эпизод могут стать определяющими.



И именно здесь на первый план выходит судейская бригада. Главным арбитром назначен Павел Шишкин из Тамбова – судья с репутацией предельно строгого контролёра единоборств. Он не склонен сглаживать острые углы: нарушения в штрафной, опасные подкаты, затяжка времени – всё это Шишкин фиксирует без скидок.



Помогать Шишкину будут ассистенты Денис Мирошник (Ставрополь) и Евгений Синянский (Ярославль). Их зона ответственности – офсайды, выход мяча за боковую линию и эпизоды у ворот. Учитывая, что «Нефтехимик», играя дома, наверняка сделает ставку на длинные передачи и забросы за спину защитникам, именно на флажках будет решаться немало спорных моментов. Любая миллиметровая ошибка в фиксации положения «вне игры» способна перевернуть ход матча.



За соблюдением регламента и организацией матча проследит делегат Полина Папыева (Москва). На её плечах – контроль за состоянием поля, безопасностью на трибунах, правильностью оформления протоколов и соблюдением всех формальностей. Если возникнут вопросы к инфраструктуре стадиона или к документам команд, разбираться будет именно она.



Работу всей судейской бригады оценит инспектор Николай Левников (Сочи). Его задача – не просто фиксировать ошибки, а анализировать стиль работы, трактовку эпизодов и общую дисциплину на поле. Его отчёт станет предметом разбора в судейском корпусе, а значит, для бригады Шишкина нет права на небрежность: каждый свисток, каждое решение будет позже рассмотрено под лупой.



Таким образом, «Ротору» предстоит не просто сложный выезд против мотивированного соперника, но и игра в условиях повышенного внимания к деталям. Здесь не будет места снисходительности: спорные моменты будут трактоваться строго, а любая потеря концентрации может обернуться потерей очков.



Александр Веселовский

Фото: ФК «Чайка»