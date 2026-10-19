



Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал инициативу КПРФ о возвращении Волгограду и Санкт-Петербургу исторических названий, заявив, что коммунисты «гадят своими коммунистическими идеями». Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов парировал: не Милонову давать советы партии, которая создавала промышленность и науку страны.

Поводом для дискуссии стал законопроект, внесённый в Госдуму депутатом от КПРФ Анжеликой Глазковой. Документ предлагает вернуть обоим городам-героям названия Сталинград и Ленинград, которые они носили в период Великой Отечественной войны, а также запретить дальнейшее переименование городов-героев в России вообще.

Позиция Милонова

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов в комментарии «Газете.Ru» высказался жёстко:

– Коммунистам я советовал бы вообще не прикасаться к историческому наследию нашей страны. Все, что они делают, все хуже становится. Мы, петербуржцы, сделали свой выбор на референдуме. Петербуржцы приняли решение вернуть городу историческое имя Святого Петра. Поэтому они [КПРФ] со своими Лениными, Троцкими и Бухариными могут сделать что-то сами своими руками, а не трогать великое наследие нашей истории и не гадить своими коммунистическими идеями.

Ответ Гибатдинова

Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов, представляющий в Совете Федерации Ульяновскую область, ответил Милонову также через «Газету.Ru»:

– Милонову не стоит раздавать коммунистам советы о том, к чему прикасаться, а к чему нет. Достаточно вспомнить, кто создавал промышленность, развивал науку и образование, проложил дорогу в космос, строил города и укреплял страну, которую мы сегодня называем своей Родиной.

Сенатор добавил, что споры об исторических названиях допустимы, но не должны превращаться в повод для оскорблений:

– История нашей страны гораздо сложнее любых политических ярлыков. И примеры других государств показывают, что отказ от собственного исторического наследия и борьба с советским прошлым могут обернуться серьезными общественными расколами.

Гибатдинов также подчеркнул, что советская эпоха, Великая Победа и подвиг Сталинграда остаются неотъемлемой частью общей истории, и «никакие громкие заявления этого не изменят».

Напомним, что в самом Волгограде дискуссия о возвращении имени Сталинград идет уже на протяжении многих лет и чаще всего становится поводом для политических спекуляций. Губернатор Андрей Бочаров ранее высказывался на эту тему весьма взвешенно, заявляя, что решение должно приниматься только на основании мнения населения и только тогда, когда волгоградцы этого пожелают.

Самим же жителям региональной столицы в большинстве своем хватает того, что городу-герою официально возвращают название Сталинград девять раз в году – в дни воинских праздников и памятных дат, меняя дорожные указатели.