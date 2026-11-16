



Сегодня имя Михаила Серенко неразрывно связано исключительно с информационной сферой деятельности: собственное СМИ, авторский телеграм-канал и псевдовлияние в медиапространстве региона, оборвавшееся в июле 2025 года. Привычка делать хайп через «инфомрационку» осталась у Михаила Николаевича даже спустя почти полтора года в СИЗО.

Так, совсем недавно скандальный фигурант 16 уголовных дел выступил с заявлением об отказе от своих показаний в деле другого блогера Алексея Ульянова, сославшись на психологическое и физическое давление со стороны следствия. Одни видят в этом элементы шоу, но находятся и встающие на защиту Серенко, особенно сам Ульянов, для которого отказ подельника от показаний, как спасательный круг – единственный, в который он надеется проскочить.

Но не многие в Волгограде сегодня припомнят, что преступные методы Серенко – совсем не новые для него и тянутся из далеких нулевых. Нам есть что напомнить.

Жирные «нулевые»

2006 год. 20 лет назад Михаил Серенко был назначен главой Тракторозаводского района и характеризовался как «медийный» чиновник. Он охотно общался с прессой и комментировал конфликты на своей территории.

Один из наиболее громких скандалов, в котором принимал непосредственное участие Михаил Серенко и который даже стал «достоянием» федеральной повестки, был связан с протестом предпринимателей Тракторного рынка. Тогда, напомним, торговцы не согласились с условиями арендной платы и баснословными поборами на реконструкцию площадей и перекрыли Вторую продольную магистраль, требуя личного общения с директором рынка. Михаил Серенко, раздосадованный отсутствием контроля районной администрации за деятельностью рынка, проявил (просим прощения за тавтологию, – Прим.ред.) нечеловеческую человечность: выразил сочувствие предпринимателям, признал их претензии обоснованными и полностью встал на их сторону. Как и подобало истинному народному главе района.

Но это то, что публиковалось 20 лет назад в СМИ. Спустя два десятилетия пришло время для правды: на самом деле в те годы за пределами досягаемости прессы Михаил Серенко занимался характерным больше для 90-х рэкетом. Являясь главой Тракторозаводского района, он заключал соглашения с предпринимателями, занимающимися коммерческой деятельностью, которые вносили средства на так называемое «развитие района». В отношении тех предпринимателей, кто отказывался платить, Серенко, используя административный ресурс, предпринимал попытки к ликвидации бизнеса. Иными словами, говорить одним одно, другим – другое, а делать третье, основываясь на своих интересах, – стиль Серенко, который закладывался именно в нулевых.

Впрочем, заключение незаконных соглашений с предпринимателями не положило конец чиновничьей карьере Михаила Серенко. Это лишь один из занимательных эпизодов его «трудов» в должности главы Тракторозаводского района.

– В незамысловатой цепочке «Серенко – коммерсанты» были и иные игроки. Так, еще до назначения Михаила Серенко главой администрации Тракторозаводского района, одной из самых знаменитых «политических пар» Волгограда называли Серенко и Владимира Голенко, ставшего затем его замом в администрации. Именно Голенко курировал торговлю в районе и полностью владел ситуацией на Тракторном рынке, – вспоминает один из свидетелей карьерных взлетов и падений Серенко. – Известно, что эта «пара» за денежные вознаграждения выделяла участки под строительство объектов торговли и общественного питания, а также за иные услуги. Поговаривают, что именно этот факт стал одной из причин, по которой на тот момент глава Волгограда Роман Гребенников принял жесткое решение об отставке Серенко, издав распоряжение об освобождении его от занимаемой должности. Для СМИ причину «отвода» Серенко сформулировали тогда как «его личную просьбу».

Заместитель главы района Серенко – Владимир Голенко – был также отстранен от власти и переведен на должность рядового специалиста в аппарате администрации Тракторозаводского района.





Кандидат без мандата

На протяжении длительного периода в своей биографии Михаил Серенко не без ухищрений пытался пробиться в политику. Однажды, перед назначением в администрацию ТЗР, у него это даже случилось. Так, в частности, имя Серенко М.Н. можно встретить в списках депутатов гордумы 3 созыва. Правда, на этом политическом поприще звезда волгоградца сияла чуть больше года – с октября 2004-го по август 2005-го.

Поле ухода с поста главы администрации Тракторозаводского района, в 2008-м, Михаил Серенко снова попытался вернуться в гордуму. Однако эта его попытка не увенчалась успехом – кандидатура Серенко была снята комиссией в связи со скандалом: более 30% подписей, предоставленных Михаилом Николаевичем как кандидатом, оказались при проверке поддельными. Впрочем, это не помешало герою публикации лоббировать свои интересы: используя связи, он активно содействовал продвижению на выборах своих «добрых знакомых» – Магомедова А. и Бахави Н. Ни одному из перечисленных в депутатские ряды протиснуться так и не посчастливилось.

– Серенко успевал суетиться по нескольким избирательным округам района и выставлял на выборы кандидатуры подконтрольных ему людей (Барков, Ерин, Попов). Зачем? Чтобы в дальнейшем заручиться в думе поддержкой и продавливать нужные ему решения в социально-экономической сфере района. Но и в этот раз планам Серенко не суждено было претвориться в жизнь, – продолжает собеседник ИА «Высота 102».

Здесь можно было бы предположить, что после череды неудач Серенко должен остановиться. Но нет: спустя ровно пять лет, уже в 2013 году, он, будучи уверенным в своих силах как руководитель МИАЦ, задумал снова попытать удачу на депутатском поприще. Известно, что его представители проводили активные пиар-акции, в том числе уже и в Интернете, а финансовую поддержку оказывали представители районного бизнеса, через одного подконтрольные криминальным структурам. Помогло ли это? Ответ можно найти на сайте гордумы – в списках депутатов пятого созыва имени Серенко так и не появилось, как нет его имени и в других последующих списках вплоть до настоящего времени.

Бомбы взрываются

Если сегодня обсуждать историю Михаила Серенко с его ровесниками, можно выделить одну общую мысль: он был перспективным журналистом и, наверное, многого мог добиться, не сверни на кривую тропинку. Вполне может быть, если бы ни желание заработать легких денег нечестным путем, мог бы он состояться и как политолог. Но это всё, повторимся, с частицей «бы». Ни выдающимся журналистом, ни политологом, ни историком Михаил Николаевич так и не стал. А на кривую дорожку его увело стремительное развитие Интернета – точнее социальных сетей, где запах легких и больших денег стал ощущаться им особенно остро.

Более того, здесь, в виртуальном пространстве, Михаил Николаевич мог «предъявить» и за «вечное кандидатство» в гордуме, и за оборвавшуюся на взлете карьеру большого чиновника. Администрируя телеграм-канал «Остров Свободы» с 2019 года по июнь 2025-го, Серенко проводил масштабную кампанию по дискредитации должностных лиц органов власти Волгоградской области. Так или иначе любой его пост был направлен либо на извлечение выгоды, либо на сведение счетов с теми, кто был ему неприятен или отказывался пожимать руку (ровно как те «ларёчники» из нулевых).





Сколько бы так продолжалось, можно лишь предполагать. Крах Серенко-блогера начался с его же поста от 21 марта 2025 года, произведшего эффект разорвавшейся бомбы. В нем Серенко опровергал варварскую бомбардировку Сталинграда 23 августа 1942 года и называл эту страницу трагической истории сталинградского и всего советского народа не иначе как «сказка». Цитата (пунктуация и орфография автора сохранены):

– Самый распространенный миф – это сказка о варварской бомбардировке Сталинграда 23 августа 1942 года, в день, когда немецкие войска (точнее, одна танковая дивизия) прорвались к северной окраине города <...> Откуда же взялась легенда о чудовищном налете 23 августа? Увы, врут очевидцы. В памяти людей отразился масштабный налет, который привел к уничтожению значительной части города и гибели сотен людей. Однако, он был не 23 августа, а днем позднее - 24 августа. В памяти очевидцев воспоминания одного дня наложились на другой, так и возникла легенда <...> Советская авиация и зенитная артиллерия пытались отстоять Сталинград. Однако, боевые документы люфтваффе (военно - воздушные силы Германии), отмечают, что 24 августа они потеряли всего лишь 5 самолетов сбитыми и 2 летчика погибшими.

Напомним, что в 2023 году в Волгограде состоялся исторический судебный процесс, по итогу которого совершенные немецкими фашистами преступления на территории Сталинградской области, были признаны геноцидом советского народа. В процессе, в том числе, выступали «дети Сталинграда» – непосредственные очевидцы страшных событий, воспоминания которых о бомбардировке 23 августа 1942 года еще в 2011 году легли в основу первого сборника «Сталинградское детство...». Вот что говорила в августе 2023 года составитель сборника и руководитель городского объединения «Дети Сталинграда» Галина Егорова на процессе по делу о геноциде:

– <...> 23 августа 1942 года в 16ч.18мин. первая волна немецких бомбардировщиков налетела на Сталинград со стороны Заволжья. Впоследствии, для дезориентации системы ПВО они шли эшелонами на разных высотах и с разных направлений через каждые 15-20 минут. Эшелон состоял из нескольких групп по 10-25 бомбардировщиков и 12 истребителей каждая. Главный удар фашистская авиация нанесла по жилым кварталам Ворошиловского, Ерманского и Дзержинского районов. В течение второй половины дня 23 августа самолеты 4-го немецкого воздушного флота совершили до 2-х тысяч самолето-пролетов над городом. Беспрерывные массированные удары с воздуха обрушивались на Сталинград вплоть до 26 августа и с небольшими перерывами до 29 августа <...> (см. полный текст выступления).





Естественно, что в Волгограде – городе-герое, где всё ещё живы свидетели страшных событий, публичные заявления Серенко были восприняты не как историческая полемика, а как удар по персональной памяти поколений. В результате в отношении блогера было возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», которая запрещает публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским приговором, и отрицание геноцида советского народа, доказанного Волгоградским облсудом 23.08.2023 года.

По совести и перед законом

В настоящее время дело о реабилитации нацизма в отношении Михаила Серенко рассматривает в закрытом режиме Волгоградский областной суд. В многочисленных томах уголовного дела – обвинение админа «Остров Свободы» и по другим тяжким статьям. В том числе, о вымогательстве денег (здесь снова вспоминаются «нулевые»), распространении порнографии и клеветы. Так уж сложилось, что после новости о задержании Серенко сотрудниками СК, в следственный отдел Центрального района потянулись десятки человек, мечтавших привлечь блогера к ответу по совести и перед законом.

Вот весь «послужной список» Михаила Серенко (ч. 2 ст. 128.1, ч. 5 ст. 128.1, ч. 1 ст. 133, п. «б» ч. 3 ст. 163, ст. 319, п. «б» ч. 3 ст. 242, п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ):

вымогательство в особо крупном размере,

клевета, совершенная с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

понуждение к действиям сексуального характера,

реабилитация нацизма,

незаконное распространение порнографических материалов.