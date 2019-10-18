



Внутреннюю политику региона в статусе заместителя губернатора Волгоградской области будет курировать Геннадий Шевцов. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на обладминистрацию, в ведении теперь уже бывшего главы Среднеахтубинского района будут комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, а также комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области.

Отметим, что накануне этого назначения Шевцов вернулся из Москвы. Глава района по прилету из столицы был замечен в волгоградском аэропорту в бодром настроении духа. Напомним, что ранее внутреннюю политику курировал Александр Блошкин, который после выборов возглавил Волгоградскую областную думу.



