Политика

Губернатор Волгоградской области назначил очередного заместителя

Политика 08.10.2019 09:35
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08.10.2019 09:35


Заместителем губернатора Волгоградской области, курирующим социальную сферу, назначена Зина Мержоева. Как сообщает ИА  «Высота 102», чиновница будет отвечать за работу региональных комитетов образования, науки и молодежной политики, а также социальной защиты населения.
Вчера в администрации региона прошла первая волна кадровых назначений. Первым заместителем губернатора – председателем комитета финансов Волгоградской области назначен Александр Дорждеев, кресло  еще одного первого заместителя губернатора занял Валерий Бахин. Кроме того, в администрации Волгоградской области определились со структурой аппарата губернатора. Должности заместителей руководителя аппарата заняли Наталья Лисименко и Максим Решетов. Начальником государственно-правового управления назначен Роман Левкин. Управление по вопросам государственной службы и кадров возглавил Федор Данилов. На должность вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора Волгоградской области был назначен Евгений Харичкин.

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