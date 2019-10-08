Губернатор Волгоградской области назначил очередного заместителя





Вчера в администрации региона прошла первая волна кадровых назначений. Первым заместителем губернатора – председателем комитета финансов Волгоградской области назначен Александр Дорждеев, кресло еще одного первого заместителя губернатора занял Валерий Бахин. Кроме того, в администрации Волгоградской области определились со структурой аппарата губернатора. Должности заместителей руководителя аппарата заняли Наталья Лисименко и Максим Решетов. Начальником государственно-правового управления назначен Роман Левкин. Управление по вопросам государственной службы и кадров возглавил Федор Данилов. На должность вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора Волгоградской области был назначен Евгений Харичкин.

Заместителем губернатора Волгоградской области, курирующим социальную сферу, назначена Зина Мержоева. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновница будет отвечать за работу региональных комитетов образования, науки и молодежной политики, а также социальной защиты населения.