Губернатор Волгоградской области назначил очередного заместителя

Политика 08.10.2019 09:35
16541 13
08.10.2019 09:35
Заместителем губернатора Волгоградской области, курирующим социальную сферу, назначена Зина Мержоева. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновница будет отвечать за работу региональных комитетов образования, науки и молодежной политики, а также социальной защиты населения.
Вчера в администрации региона прошла первая волна кадровых назначений. Первым заместителем губернатора – председателем комитета финансов Волгоградской области назначен Александр Дорждеев, кресло еще одного первого заместителя губернатора занял Валерий Бахин. Кроме того, в администрации Волгоградской области определились со структурой аппарата губернатора. Должности заместителей руководителя аппарата заняли Наталья Лисименко и Максим Решетов. Начальником государственно-правового управления назначен Роман Левкин. Управление по вопросам государственной службы и кадров возглавил Федор Данилов. На должность вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора Волгоградской области был назначен Евгений Харичкин.
Реклама
Популярное по теме
30.09.2019 16:08
30085 47
24.09.2019 16:13
29228 26
В Волгоградской облдуме Олег Савченко призвал коллег забыть о политической борьбе ради нацпроектов08.10.2019 15:47
В Волгоградской облдуме трогательно попрощались с новым сенатором Горняковым (ВИДЕО)08.10.2019 11:36
Белые и пушистые: Оппозиция Волгоградской облдумы удивляет покладистым поведением08.10.2019 11:21
Губернатор Волгоградской области определился с «правой рукой»07.10.2019 17:39
Губернатор Волгоградской области устроил перестройку своим заместителям07.10.2019 14:48
Администрацию Волгоградской области ожидает структурный «переворот»04.10.2019 17:32
Следователи разбираются в конфликте с участием вице-спикера Волжской гордумы04.10.2019 16:10
Волгоградская облдума морально готова назначить члена Совета Федерации04.10.2019 11:47
В Волгоградской гордуме нашли замену новому депутату облдумы04.10.2019 11:24
В Волгоградской облдуме предложили вернуть миллионы рублей на "депутатскую щедрость"02.10.2019 09:58
Волгоградская облдума приняла «тайный» закон о финансах депутатов01.10.2019 14:02
Депутат-миллиардер отказался от «копеечной» зарплаты в Волгоградской облдуме01.10.2019 12:42
В едином порыве: депутаты Волгоградской облдумы распределили ключевые портфели30.09.2019 16:59
Новый созыв Волгоградской облдумы сроднился на первом же заседании30.09.2019 16:08
В Волгоградской облдуме поделили портфели среди честных людей30.09.2019 14:59
Реклама