



Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Китае затронул тему удара ВСУ по Крымскому мосту. Как сообщает ИА «Высота 102», глава российского государства заверил в ответных действиях со стороны ВС РФ.

Перед этим Путин рассказал журналистам, что обсуждал с Совбезом РФ возможное прекращение огня в ряде сфер, однако после ударов по Крымскому мосту никаких договоров уже не будет.

Президент России подчеркнул: Крымский мост – это исключительно мирный объект, он давно не используется для перемещения нефти и боеприпасов. Важный объект транспортной инфраструктуры будет восстановлен в ближайшее время, сказал Путин.

– Железнодорожная часть Крымского моста уже восстановлена. Ответные действия РФ на атаки по Крымскому мосту будут гораздо более болезненные, – цитата из заявления главы государства.

В целом, подчеркнул Владимир Путин, Россия по-прежнему заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Украине.

– Если Украина хочет завершить конфликт, пусть соглашается с предложенными еще до Анкориджа компромиссами, – цитата.