Обследовать всех: губернатор Волгоградской области глобально озадачил нового зама по здравоохранению
Политика 28.10.2019 10:48
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28.10.2019 10:48
Губернатор Волгоградской области продолжает серию рабочих встреч со своими заместителями. Сегодня очередь дошла до Валерия Бахина, курирующего сферу здравоохранения. Как сообщает ИА «Высота 102», под прицелом видеокамеры глава региона акцентировал внимание на том, что Валерий Бахин теперь несет персональную ответственность за координацию работы большого разнопланового управленческого блока областной администрации. Также заместителю губернатора в ближайшие годы предстоит позаботиться об организации доступных качественных медобследований , улучшении оказания первичной медицинской помощи и широком внедрении современных каналов коммуникации для повышения доступности консультаций ведущих врачей. «Волгоградская область приступила к работе по медицинским обследованиям населения и в течение трех лет должна выйти на плановое диспансерное обслуживание всех жителей», - отметил Андрей Бочаров.
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