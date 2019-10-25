Политика

От дипломатии в ЖКХ: спикер гордумы Волгограда сложил свои полномочия

Политика 25.10.2019 10:11
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25.10.2019 10:11


Спикер Волгоградской городской думы Андрей Косолапов сегодня сложил депутатские полномочия. Как сообщает ИА "Высота 102", это произошло на заседании городской думы. За отставку председателя проголосовали 28 депутатов, один воздержался. После чего экс-председатель торжественно снял с пиджака нагрудный знак депутата. Исполнять обязанности спикера будет первый заместитель Владлен Колесников.



По данным информагентства, Андрей Косолапов в скором времени может занять пост вице-губернатора. В таком случае бывший председатель гордумы будет курировать сферу ЖКХ. В его ведении будут комитет ЖКХ и ТЭК, инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области, а также комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. В своем прощальном слове перед депутатами гордумы Андрей Косолапов прочитал стихотворение Иосифа Бродского, написанное поэтом перед эмиграцией из СССР, "Мне говорят, что нужно уезжать...", чем вызвал продолжительные аплодисменты. О том, куда конкретно лично ему нужно уезжать или уходить Андрей Косолапов в своей поэтической речи даже не намекнул.



Напомним, что работая в должности председателя Волгоградской городской думы Андрей Косолапов много поездил по миру, представляя Волгоград как Центр народной дипломатии. Андрей Косолапов в прошлом также работал учителем физкультуры, имеет успешный опыт в сфере предпринимательства.




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