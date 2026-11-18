



В Кировском районе Волгограда власти требуют снести торговую галерею «Волга». Комплекс располагается на участке площадью 2,2 тыс. кв. метров и фактически является продолжением рынка «Авангард», арендаторов которого на минувшей неделе поставили перед фактом о необходимости за сутки съехать с торговых площадей. При этом галерея продолжает работать, а её владельцы предпочитают особо не распространяться о том, что судьба торговых павильонов уже решена.

Деньги любят тишину?

На территории торгового комплекса «Волга» расположены несколько десятков торговых объектов, а также заведений общепита. В их числе кафе «Чайхана», несколько полноценных магазинчиков, а также пара десятков торговых павильонов с одеждой, канцелярией и хозтоварами.





Часть торговых площадей до последнего времени пустовала, однако после начавшейся ликвидации рынка «Авангард» многие предприниматели решили найти приют по соседству.

- Насколько я знаю, из наших как минимум 2–3 павильона туда переехали. Вроде бы сейчас нормально работают. Естественно, ни о каких планах по сносу ещё этой галереи никто никому не говорил. Люди уверены, что смогли здесь действительно осесть на какое-то продолжительное время, — рассказала журналистам предприниматель Татьяна Агеева.

Журналисты ИА «Высота 102» также пообщались и с одним из арендаторов торгового комплекса «Волга». Мужчина рассказал, что работает на этом месте уже не одно десятилетие.

- Я здесь торгую ровно 30 лет. Приехал сюда из Луганска. Наш рынок всегда был разделён на две части: «Авангард» и галерею «Волга». О сносе официально сообщили арендаторам «Авангарда». Мы пока работаем как обычно. У нас своя администрация здесь. Пока она молчит. Видите, люди, наоборот, потихоньку перебираются. Перетаскивают вещи сюда, — подчеркнул продавец.

При этом на текущий момент администрация Волгограда уже неоднократно требовала снести все павильоны, а также незаконную капитальную постройку на территории галереи.

Тише едешь — дальше будешь?

Судя по открытым источникам, торговой галереей «Волга» владеет ИП Серенко И.С. Ровно 20 лет назад, в далёком 2006 году, коммерсант получила соответствующий земельный участок в аренду. Тогда власти согласовали здесь торговую деятельность «зелёного рынка». Позже, в 2013 году, договор аренды муниципальной земли под рынком был продлён до 2018 года с разрешённым видом использования «мелкорозничная торговля, общественное питание, бытовое обслуживание в некапитальных строениях».

В 2018 году, после истечения договора аренды, по странному стечению обстоятельств городские чиновники и договор уже не продлевали, и при этом не высказывали никаких возражений против продолжения деятельности коммерсантов. Лишь в августе 2024 года власти официально прекратили действие соглашения аренды, направив соответствующее письмо ИП Серенко.

При этом даже после того как документ об аренде официально утратил силу, владельцы нестационарных торговых площадей как ни в чём не бывало продолжали коммерческую деятельность.

Лишь в декабре 2025 года администрация Волгограда решила предъявить иск к владельцам галереи. В апреле 2026 года Арбитражным судом Волгоградской области требования властей были полностью удовлетворены.





Суд обязал Серенко И.С. освободить участок по адресу: Волгоград, ул. Федотова, 46, демонтировав ряды торговых павильонов, киоски, а также административное здание и ограждение по периметру. Территория галереи должна быть приведена в изначальный вид, в котором она находилась до передачи в аренду.

Вердикт коммерсанты попытались оспорить в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде Волгоградской области. В обоснование апелляционной жалобы предприниматели ссылались на то, что, с одной стороны, снос нестационарных объектов не требует решения суда, а с другой — что некорректно выносить решение о сносе объектов до завершения другого процесса, в котором муниципалитет оспаривает возведение на арендованной земле капитального здания кафе.

Долгое время власти не замечали коммерческий объект, а сейчас пытаются добиться его демонтажа.

По мнению владельцев галереи, демонтаж нестационарных павильонов до решения вопроса о судьбе капитального здания нарушит целостность объекта.

6 августа 2026 года Двенадцатый арбитражный суд оставил жалобу без удовлетворения. Согласно картотеке суда, обращаться в вышестоящую инстанцию коммерсанты не стали. По информации Арбитражного суда Волгоградской области, 13 августа 2026 года решение о сносе торговой галереи «Волга» вступило в законную силу.

Не всех сразу?

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в региональное управление ФССП России с просьбой рассказать о мерах, предпринимаемых для исполнения вступившего в силу решения суда, а также об информировании арендаторов о требовании властей снести занимаемые ими объекты, однако, как выяснилось, судебным приставам информация о вердикте пока не поступала.





- В производстве Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области соответствующий исполнительный лист отсутствует, — сообщили в пресс-службе федерального органа.

В пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области уточнили, что, несмотря на вступившее в силу решение, исполнительный лист действительно не выдавался. Соответствующий документ формируется по заявлению истца, однако ни администрация Волгограда, ни департамент муниципального имущества по прошествии трёх месяцев так и не обратились в суд за исполнительным листом, благодаря чему владельцы галереи как ни в чём не бывало продолжают зарабатывать на не подозревающих о нависшей угрозе сноса арендаторах.

Журналисты ещё 12 ноября обратились в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать обстоятельства сноса торговой галереи, а также мер, предпринимаемых для своевременного оповещения арендаторов о ликвидации торговых площадей и предложения коммерсантам компенсационных торговых мест на приемлемых условиях. В пресс-службе мэрии подтвердили, что готовят информацию, однако на текущий момент ответ редакции так и не предоставлен.

Напомним, о вопиющей ситуации со сносом рынка «Авангард» редакция сообщала 11 ноября. Представители компании «Внешнеторговый дом „HELP“» неожиданно провели собрание арендаторов, на котором заявили о необходимости за сутки собрать все свои вещи, демонтировать оборудование и вывести всё ценное из павильонов. В противном случае имущество предпринимателей якобы должно было быть арестовано судебными приставами.

За день до тревожной новости рынок оказался полностью обесточен и лишился воды. Сотни коммерсантов, только закупивших вещи на зимний сезон, оказались в заложниках ситуации. Большинство потратило все имеющиеся средства на то, чтобы заплатить за аренду и приобрести новый товар, в результате средств на экстренные поиски новых складских и торговых площадей не осталось. Предприниматели в одночасье оказались на грани разорения.

При этом в региональном управлении ФССП России свою причастность к озвученному администрацией рынка ультиматуму категорически опровергли. Специалисты предположили, что таким образом владелец рынка после того, как был уведомлен об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, попытался форсировать освобождение коммерческих площадей.

В свою очередь, десятки арендаторов рассказали журналистам, что администрация рынка не рассказывала им о судебных тяжбах с властями Волгограда. Более того, весной 2026 года владелец рынка заверил предпринимателей, что муниципалитет якобы продлил им договор аренды земельного участка.

Отметим, ранее редакция также обращалась в мэрию Волгограда с просьбой прокомментировать ситуацию, в которой невольно оказались бизнесмены, работающие на рынке «Авангард». На текущий момент ИА «Высота 102» официальным ответом властей не располагает. Он будет опубликован дополнительно в случае получения.

Фото из архива ИА «Высота 102»