



Инициатива переименования Волгограда в Сталинград была отклонена Комитетом Госдумы по обороне как не соответствующая Конституции России.



Депутатом Анжеликой Глазковой был предложен законопроект, который назывался «О статусе городов Российской Федерации, имеющих звание «Город-герой». Согласно одному из пунктов этого законопроекта, города-герои должны были носить те названия, которые они имели во время Великой Отечественной войны.



- В соответствии с ч.3 ст.107 Регламента Государственной Думы возвратить указанный законопроект субъекту права законодательной инициативы в связи с несоответствием законопроекта требованиям ч.3 ст. 104 Конституции РФ и пункта «д» ч.1 ст. 105 Регламента Государственной Думы, - официально сообщил накануне профильный комитет.



Отметим, жаркие дискуссии о возможности смены названия города не утихают продолжительное время.

Напомним, ранее депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова внесла в Госдуму законопроект о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград и Волгограда в Сталинград. Таким образом автор инициативы предлагала восстановить историческую справедливость. Кроме того, Глазкова предлагала запретить законодательно менять в будущем названия городов-героев.



По данным опросов ВЦИОМ, стоит отметить, идею возвращения Волгограду имени Сталинград не поддерживают 67% жителей города. 19 октября из-за законодательной инициативы Глазковой весьма острая полемика возникла между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и сенатором от КПРФ Айратом Гибатдиновым. Милонов резко раскритиковал эту идею, заявив, что коммунисты «гадят своими коммунистическими идеями». Сенатор Гибатдинов парировал: не Милонову давать советы партии, которая создавала промышленность и науку страны.