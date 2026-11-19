



В день 84-й годовщины контрнаступления советских войск под Сталинградом УФСБ России по Волгоградской области рассекретило документальные материалы, свидетельствующие о вкладе сталинградских чекистов в Великую Победу над фашизмом.

В канун контрнаступления советских войск заместитель начальника Управления Г.Г. Петрухин сообщал:

– За 18 ноября противник силою до полка при поддержке танков пытался атаковать группу тов. Горохова в районе Спартановки, но был разбит, потеряв до 800 солдат, офицеров и 11 танков. В районе Баррикады силою до батальона противник пытался атаковать расположение 95-й и 138 дивизии, но был отбит. Линия фронта на 18 часов 18 ноября проходит по нижним посёлкам «Баррикады» и «Красный Октябрь» на 400–500 метров вверх от берега реки Волги до бывшей городской переправы в центре города. Образовавшийся 11 ноября прорыв на 300–400 метров в районе Баррикады пока не ликвидирован и от района нефтебаков «Баррикады» на 300–400 метров вверх по берегу Волги занимается противником. Вчера 17 ноября с/г из тыла противника возвратился агент разведотдела.

В своих воспоминаниях бывший начальник Управления НКВД по Сталинградской области генерал-лейтенант А.И. Воронин писал:

– В сложных условиях скрытой подготовки к наступлению и окружению вражеской группировки в районе Сталинграда и ни на минуту не прекращающихся оборонительных боёв областное Управление НКВД вело активную разведывательную работу, как непосредственно в боевых частях противника, так и в его тылу.

Ценные сведения, добытые иногда ценою жизни агентов, в виде сводок докладывались непосредственно командующему Сталинградским фронтом генерал-полковнику Еременко А.И., командующему Донским фронтом генерал-лейтенанту Рокоссовскому К.К. и, безусловно, стали одним из слагаемых успешной сталинградской наступательной операции 1942–1943 гг. ИА «Высота 102» публикует цитаты из рассекреченных документов:

Сов. секретно Командующему Сталинградским фронтом Генерал-полковнику тов. Еременко Сводка разведывательных данных УНКВД о расположении войск противника

в окрестностях г. Сталинграда за 15–16 ноября 1942 года 1. В селе Городище во всех жилых домах размещены немецкие солдаты и офицеры. Во дворах и около домов рассредоточены по 3–4 автомашины. В южной части села отмечено большое скопление автомашин и немецких солдат. 2. Жилые дома ст. Разгуляевка также заняты немецкими войсками. Около домов и во дворах рассредоточено около 300 автомашин. На ст. Разгуляевка стоит состав железнодорожных вагонов, повреждённых бомбардировкой. Впереди состава под откосом установлено 8 противотанковых пушек. Около этих пушек стоят до 20 автомашин. 3. С левой стороны трамвайной линии около центрального аэродрома у полуразрушенного ангара отмечен один немецкий истребитель. По правую сторону трамвайной линии стоят несколько жилых домов. В этих домах размещены немецкие солдаты и офицеры и у каждого дома стоят автомашины. Зам. нач. УНКВД Сталингр. обл. Капитан Госбезопасности / ПРОШИН / КОПИЯ ВЕРНА

Совершенно секретно С п р а в к а о разведанных по тылу противника, собранных 4-м отделом УНКВД

по Сталинградской области В результате заброски агентуры в тыл врага выявлено: 1. Штабов войск противника — 22 2. Аэродромов — 25 (с наличием самолётов от 20 до 500 штук) 3. Радиостанций — 4 4. Мест концентрации танков — 7 (в отдельных случаях скопление танков отмечалось до 500 шт.) 5. Живой силы — 30 6. Сооружений оборонительных укреплений — 9 7. Артбатарей и зенитных установок — 25 8. Складов боеприпасов, горючего и продовольствия — 13 9. Разведывательных школ и разведывательных пунктов — 7 Кроме того, выявлен ряд госпиталей, лагерей военнопленных и других данных о противнике, об установленном режиме на оккупированной им территории и т. д. Фашистских ставленников, изменников и предателей родины выявлено 155 человек. Все военно-разведывательные данные, по мере их поступления, немедленно передавались командованию Красной Армии передовой линии обороны. Начальник 4 отдела УНКВД лейтенант госбезопасности КОПИЯ ВЕРНА

«10» ноября 1942 г. Сов. секретно Командующему Сталинградским фронтом Генерал-полковнику тов. Еременко С в о д к а разведывательных данных Управления НКВД о расположении

огневых точек и штабов противника в г. Сталинграде 7 ноября между высотой 112 и оврагом Ванный, что восточнее железнодорожного полотна, отмечено значительное количество блиндажей, в которых размещались немецкие автоматчики. По Аральской улице № 100 за полотном размещается в доме несколько групп немцев. Против этого дома, в деревянном двухэтажном здании размещается штаб немецкой воинской части. Около дома было отмечено до 6 офицеров. В квартале между улицами Двинской и Волховской отмечено 4 дальнобойных орудия. Около орудий вырыты блиндажи, в которых помещается расчёт. На улице Ладожской, во втором доме от оврага, против сада 8-е марта, в двухэтажном каменном доме размещается госпиталь. Против госпиталя, рядом с оврагом, отмечена авторемонтная мастерская, около которой находилось 10 грузовых и легковых автомашин. В домах по улице Кубанской и доме на углу Донецкой и Свирской размещена немецкая воинская часть в составе 200 чел. Солдаты части занимаются выселением местных жителей из города. Рядом с 1-й совбольницей, в бывшем здании мастерской имени 8-е марта размещён штаб зенитной части. Во дворе 3-й совбольницы отмечено производство строительных работ и установка сооружений, каких именно — не установлено. В бывшем доме рабочего участка пути № 77, что расположен по улице Кубанской, справа, недалеко от железнодорожного мостика размещается штаб крупной воинской части. 5 ноября около этого дома отмечено несколько групп немецких солдат и офицеров. От здания штаба в сторону города идёт до 6 линий телефонных проводов. Против городской тюрьмы № 1, в красном кирпичном двухэтажном здании, находится склад боеприпасов. Отмечено несколько подвод и автомашин, грузивших боеприпасы. В здании ФТИ, угол Октябрьской и Исполкомовской, 8 ноября размещался штаб воинской части. На площади Хользунова и на Сталинской набережной немцами построено много зимних блиндажей, в которых размещены подразделения немецких войск. В конце улицы Батаховской и несколько западнее Дорожной, в небольшой котловине отмечено 7 тяжёлых орудий, которые вели огонь в сторону Мамаева кургана. В 300–400 метрах северо-западнее аэродрома (центрального), несколько правее деревянного мостика, в небольшой балке установлено несколько дальнобойных орудий, из которых 7 ноября вёлся огонь в направлении Мамаева кургана. На указанном выше мостике стоят немецкие часовые, проверяют документы у всех граждан, идущих со стороны Гумрака. Вдоль просёлочной дороги, в 3–4 километрах от центрального аэродрома в сторону Гумрака, в районе квадрата 147,8, отмечено зарытыми в землю 27 лёгких немецких танков. Здесь же установлено в специально вырытых окопах большое количество грузовых автомашин. В этом же районе построено много зимних блиндажей, в которых размещается до 700 немецких солдат и офицеров. В саду, что в 150 метрах от просёлочной дороги, идущей на Гумрак, отмечено значительное количество танков, автомашин и орудий. Точное количество не установлено. На станции Разгуляевка воинских частей и огневых точек не отмечено. / Данные от одного источника / Нач. Упр. НКВД Сталингр. обл. Ст. майор госбезопасности / ВОРОНИН /

КОПИЯ ВЕРНА

На протяжении всей войны, в том числе в период Сталинградской битвы, велось незримое противоборство разведок и контрразведок воюющих государств, и от мастерства и профессионализма чекистов порой зависел исход военной операции.

Разведывательная деятельность УНКВД по Сталинградской области включала организацию и проведение мероприятий по добыванию и изучению данных о составе, силах, средствах и характере действий противника. Сбор таких сведений осуществлялся чекистами непосредственно при выполнении разведзаданий в тылу противника, а также через агентов, возвратившихся через линию фронта. Имена некоторых из них до сих пор хранятся под грифом «Совершенно секретно», но добытые ими данные сегодня вводятся в научный оборот для более точного изучения истории Сталинградской битвы.

Подготовлено по материалам УФСБ России по Волгоградской области

Ниже приведены копии рассекреченных документов: