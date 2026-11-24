Федеральные новости

В Краснодаре 18-летнего арестовали на пять суток за фейерверки во время атаки БпЛА

Советский районный суд Краснодара назначил пять суток административного ареста 18-летнему местному жителю, запускавшему фейерверки во время действия сигнала об опасности атаки беспилотников. Об этом сообщает ИА «Живая Кубань» со...