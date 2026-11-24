«Концессии теплоснабжения» сообщают, что по данным на 8:00, подача отопления и горячей воды абонентам Краснооктябрьского района возобновлена.
- Восстановительные работы продолжались на протяжении ночи и к утру были завершены, - сообщает пресс-служба организации.
В настоящее время система уже заполнена и в скором времени котельная начнёт работу в обычном режиме.
Напомним, жители некоторых многоэтажек Краснооктябрьского района Волгограда вечером 23 ноября столкнулись с отсутствием горячей воды, а батареи в квартирах стали стремительно остывать. Причиной стало падение давления в тепловой сети от котельной до ввода в тепловые пункты. Рабочие бригады немедленно приступили к восстановительно-аварийным работам, была привлечена необходимая техника. В связи с выполнением работ временно была приостановлена подача ресурса в ряд домов по улицам Р.Зорге, 39-й Гвардейской, Лермонтова, Репина и Библиотечной.