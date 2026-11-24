Иловлинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора организации. Она обвиняется в полной невыплате заработной платы сотрудникам на протяжении более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).



По данным следствия, в подчинении обвиняемой находились пять работников, занятых в компании, предоставляющей ритуальные услуги. С февраля по июнь 2026 года подозреваемая не выплачивала зарплату своим сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 400 тысяч рублей.



- Финансово-хозяйственная проверка показала, что на счетах организации в период образования долга были достаточные средства, которые, однако, расходовались на хозяйственные нужды, что противоречит законодательству. Благодаря действиям сотрудников территориального подразделения задолженность по заработной плате была полностью погашена, - сообщает СКР по Волгоградской области.



Следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину обвиняемой. В связи с этим уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.