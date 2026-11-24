При контакте с биологическими жидкостями, содержащими вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), существует риск заражения. ВИЧ поражает клетки организма, имеющие специфические рецепторы, что объясняет механизмы его передачи. Вирус может попасть в организм через слизистые оболочки, поврежденную кожу или напрямую в кровоток.Санврачи отмечают, что инфицирование происходит при попадании ВИЧ в кровь, вагинальные выделения, сперму, предэякулят или грудное молоко, так как в этих жидкостях вирус присутствует в концентрации, достаточной для заражения. Основные пути передачи ВИЧ включают передачу через кровь, половой контакт и от матери к ребенку.Простой контакт с инфицированным человеком не представляет опасности заражения ВИЧ. Вирус содержится в биологических жидкостях, но их количество значительно варьируется. По данным исследований, чтобы заразиться через слюну, нужно было бы выпить около трех литров инфицированной жидкости, через пот - заполнить ванну, а через слезы - целый бассейн.Неповрежденная кожа абсолютно непроницаема для вируса. ВИЧ не передается через кашель, чихание или совместное использование посуды и предметов быта. Купание в одной ванне, посещение туалета или плавание в бассейне безопасны. В мировой практике не зарегистрировано ни одного случая заражения этим способом. Бытовой путь передачи ВИЧ невозможен, даже объятия с инфицированным человеком не представляют угрозы.Некоторые люди опасаются заразиться через укусы комаров. Однако это невозможно. Комар вводит в место укуса антикоагулянт, предотвращающий свертывание крови, и в его слюне нет крови предыдущей жертвы. Тем не менее, важно соблюдать осторожность и избегать контакта с предметами, загрязненными кровью другого человека. Например, не рекомендуется пользоваться чужой бритвой.

Следует помнить, что кровь может содержать возбудителей других инфекционных заболеваний, таких как вирусный гепатит В, который более устойчив к внешним факторам. Поэтому необходимо избегать любого контакта с чужой кровью.