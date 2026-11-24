Волгограде в мошенничестве при получении социальных выплат подозревают 31-летнего местного жителя, получившего 320 тысяч рублей по социальному контракту на развитие своего дела. В прокуратуре области сообщили, что мужчина просил о предоставлении государственной социальной помощи на развитие бизнеса по производству металлоконструкций.

По условиям соцконтракта, полученные от государства деньги предприниматель должен был направить на приобретение оборудования. Как вскрылось в ходе проверки, несостоявшийся бизнесмен в итоге предоставил фиктивные документы для отчета, а деньги присвоил.

Санкция ч.1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат) предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев. С фигуранта в пользу бюджета взыскана сумма причиненного ущерба.