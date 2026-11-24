



Арбитражный суд Ростовской области отказал комитету по охране объектов культурного наследия во взыскании более 286 миллионов рублей с «Военно-строительной компании», которая прокладывала водовод Дон – Донбасс. Об этом сообщили Привет-Ростов со ссылкой на материалы дела.

Водовод был построен в 2023 году для подачи воды из Ростовской области в ДНР. По данным специалистов «Донского наследия», в ходе строительных работ были разрушены древние археологические памятники. В частности, в некрополе Танаиса строители срезали курганные насыпи, уничтожили могилы и повредили погребения под ними. Также сообщалось, что в поселениях Рогожкино разрушен культурный слой, а в могильнике Бутенки I полностью уничтожен один курган.

Суд не стал взыскивать компенсацию. В резолютивной части решения не уточняется, почему иск был отклонён. У комитета есть ещё месяц, чтобы обжаловать это решение.